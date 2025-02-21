DMM GAMES『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常』がApp Store／Google Play版をリリース！豪華リリース記念キャンペーンを開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、PC（ブラウザ版）/DMM GAMESストア（android向けアプリ）/ DMM GAME PLAYERで配信中のフル3Dバトルゲーム『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常（以下デタリキ）』の、App Store／Google Play版を2025年2月21日（金）にリリースしたことをお知らせいたします。

本日より『デタリキZ 特別防衛局隊員の日常』のApp Store / Google Play版が登場！

外出先でも快適に楽しめるようになりました。

ぜひこの機会にプレイしてみてください！

▼アプリ版ダウンロードはこちら！

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6449013994

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.detarikiz

▼最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たる、スマホアプリ版リリース記念キャンペーンを実施中！

2月21日（金）より、毎日抽選31名にAmazonギフトカード番号がもらえるキャンペーンを公式X（@Detariki）にて実施中です！

アプリの最新情報は公式Xにて随時お知らせいたしますので、ぜひフォローしてキャンペーンにご参加ください。詳細につきましては該当ポストをご確認ください。

キャンペーン参加方法

1.「デタリキZ」公式Xアカウント（@Detariki）をフォロー

2.対象のキャンペーンポストをリポスト

3.キャンペーンURLから結果を確認

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは、DMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。

【開催期間】2025年2月21日（金） ～ 2025年2月25日（火）23:59まで

▼事前登録者数5万人突破！最大報酬10,000ジェムなどの配布が決定！

事前登録者数5万人の突破を記念して最大報酬の10,000ジェムとSSR以上確定プレミアム10連ガチャチケット×1の配布が確定しました。たくさんの応援ありがとうございます。

※報酬のジェム、ガチャチケットはゲーム内のアイテムボックスより獲得できます。

▼ゲーム内でもリリースを記念したキャンペーンやイベントが盛りだくさんで開催中！

最大で10,000ジェム以上の獲得に加えて豪華報酬を入手できるチャンスとなっております。

この機会に是非ご参加ください！

▼開催中のキャンペーン＆イベント

1)スマホアプリ版リリース記念第１弾！最大100連毎日無料10連ガチャ開催！

2)スマホアプリ版リリース記念第２弾！最大5,000ジェムがもらえる豪華ログインボーナス！

3)スマホアプリ版リリース記念第３弾！3週連続パネルミッションイベント（豪華報酬多数！）

4)スマホアプリ版リリース記念第４弾！特別復刻ガチャを開催！

5)スマホアプリ版リリース記念第５弾！新規＆カムバック応援キャンペーンを開催！

各キャンペーンの終了時期はゲーム内のお知らせからご確認ください。

▼「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」とは

DMM GAMESで好評配信中！ PC/Android/DMM GAME PLAYERで遊べる、フル3D本格RPGです。宇宙からやってきた謎の生命体を処理する「特別防衛局の新米班長」として、個性的な班員達と任務をこなしていく中、宇宙規模で起こる様々な事件に巻き込まれていきます。

■スマホ版PVを公開中！

https://youtu.be/9Izsiuhugt0

■「デタリキZ 特別防衛局隊員の日常」公式

【公式Xアカウント】

https://x.com/Detariki

【公式Youtubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@3drpgzdmmgames494

▼製品概要

タイトル：デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

プラットフォーム： App Store / Google Play / PC（ブラウザ版）／DMM GAMESストア版／DMM GAME PLAYER版

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です

※各キャンペーン内容及び期間は変更となる可能性があります。

※ゲーム画面は開発中のものです