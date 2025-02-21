【2/22猫の日限定】楽天市場で先着200名に50％OFFクーポン配布！猫用品全品対象！ハンモックや爪研ぎ、ベッドも半額♪お得なこの機会をお見逃しなく！数量限定なのでお早めにチェック！

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Fun Standard株式会社

猫の日特別クーポン

Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介）が展開するペット用品関連を販売する「PETFUN（ペットファン）」より、猫好きの皆様に向けて、2月22日「猫の日」を記念し、楽天市場にて猫用品の大規模セールを開催いたします。


■ 猫の日特別セール 概要


猫の日限定50％OFFクーポン（先着200名様限定）


20％OFFクーポン（枚数制限なし）



対象商品：ベッド、爪とぎ、ハンモック、フードボウル等ねこ用品



■ セール期間


2025年2月22日（木）00:00～23:59


■ クーポン取得


特別会場はこちら！


https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/nekoday/


■ 猫の日とは？


「猫の日」は、1987年に制定された記念日で、日本では「にゃん（2）にゃん（2）にゃん（2）」の語呂合わせから、2月22日に定められました。愛猫家の皆様にとって、猫への感謝を伝え、より良い環境を考える大切な日です。


■対象商品


対象商品を一部ご紹介いたします！



猫用ハンモック

猫用ハンモック


通常価格


2,670円～


クーポン適用価格（50％）


1,335円～


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0133hamoc/






フードボウル

フードボウル


通常価格


2,280円～


クーポン適用価格（50％）


1,140円～


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0500dish/






猫用爪研ぎ

猫用爪研ぎ


通常価格


2,520円


クーポン適用価格（50％）


1,260円


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0496catn/






ペットベッド

ペットベッド


通常価格


2,280円～


クーポン適用価格（50％）


1,140円～


商品ページ:


https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0038petbl/





■ 企業情報

【会社概要】


会社名 ：Fun Standard株式会社


代表者 ：代表取締役 大屋 良介


本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/