【2/22猫の日限定】楽天市場で先着200名に50％OFFクーポン配布！猫用品全品対象！ハンモックや爪研ぎ、ベッドも半額♪お得なこの機会をお見逃しなく！数量限定なのでお早めにチェック！
猫の日特別クーポン
Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介）が展開するペット用品関連を販売する「PETFUN（ペットファン）」より、猫好きの皆様に向けて、2月22日「猫の日」を記念し、楽天市場にて猫用品の大規模セールを開催いたします。
■ 猫の日特別セール 概要
猫の日限定50％OFFクーポン（先着200名様限定）
20％OFFクーポン（枚数制限なし）
対象商品：ベッド、爪とぎ、ハンモック、フードボウル等ねこ用品
■ セール期間
2025年2月22日（木）00:00～23:59
■ クーポン取得
特別会場はこちら！
https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/nekoday/
■ 猫の日とは？
「猫の日」は、1987年に制定された記念日で、日本では「にゃん（2）にゃん（2）にゃん（2）」の語呂合わせから、2月22日に定められました。愛猫家の皆様にとって、猫への感謝を伝え、より良い環境を考える大切な日です。
■対象商品
対象商品を一部ご紹介いたします！
猫用ハンモック
猫用ハンモック
通常価格
2,670円～
クーポン適用価格（50％）
1,335円～
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0133hamoc/
フードボウル
フードボウル
通常価格
2,280円～
クーポン適用価格（50％）
1,140円～
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0500dish/
猫用爪研ぎ
猫用爪研ぎ
通常価格
2,520円
クーポン適用価格（50％）
1,260円
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0496catn/
ペットベッド
ペットベッド
通常価格
2,280円～
クーポン適用価格（50％）
1,140円～
商品ページ:
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0038petbl/
■ 企業情報
【会社概要】
会社名 ：Fun Standard株式会社
代表者 ：代表取締役 大屋 良介
本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/