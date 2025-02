アゴダが2025年春の世界の注目イベントと人気上昇中のイベント開催を発表

Agoda International Japan 株式会社

デジタル旅行プラットフォーム「アゴダ」を運営するAgoda Company Pte. Ltd.(本社:シンガポール、CEO:オムリ・モーゲンシュターン)は、アゴダ2025年初に検索された宿泊施設データを基に、日本人旅行者の関心が高まっている今年の春に開催される注目イベントとその開催地の最新情報を発表しました。

春に訪れたい!世界の注目イベントと開催地

春には世界各地でユニークなイベントが開催され、多くの観光客の関心を集めています。

ますます関心を集めているイベント・旅行先として以下の都市があげられます。アムステルダム(オランダ)、バレンシア(スペイン)、バンコク(タイ)、そしてニューデリー(インド)です。中でもニューデリーは、日本からの宿泊検索数が前年同期比35%増と最も大きな伸びを記録しており、続いてアムステルダム(+30%)、バレンシア(+29%)が高い増加率を示しています。

■ホーリー祭:インド / ニューデリー (2025年3月14日) ※前年比+35%

宿泊平均価格:48 USD

ホーリー祭(Holi)は、インドの春の祭りで、色粉や色水をかけ合うお祝いとして知られています。毎年3月頃、ヒンドゥー教の春の訪れを祝うために行われます。楽しくカラフルな祭りで、友情や愛を表現するイベントです。

■チューリップフェスティバル:オランダ/アムステルダム (2025年4月1日~30日) ※前年比+30%

宿泊平均価格:134 USD

毎年4月に開催され、オランダの春の風物詩として広く知られています。このフェスティバルでは、市内の公園や人気の広場、街中にチューリップが飾られ、色とりどりの花々が街を華やかに彩ります。特にアムステルダムの運河沿いやフラワーマーケット、有名な博物館広場周辺で美しいチューリップを見ることができます。しかし、最も人気の観賞スポットといえば、キューケンホフ公園です。アムステルダム近郊にあるこの名所は、多くの花々が咲き、毎年3月下旬から5月上旬の期間限定でオープンします。

■ラス・ファジャス:スペイン/バレンシア (2025年3月15日~19日) ※前年比+29%

宿泊平均価格:98 USD

ラス・ファジャスは、バレンシアで毎年3月に開催される盛大な祭りで、ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。街中に巨大な彫刻(ニノット)を作り、それを最終日「ラ・クレマ」に火で燃やすことが特徴です。 期間中、パレードや音楽、花火、伝統的なダンスが行われ、バレンシアの街全体が華やかな雰囲気に包まれます。最終的に、巨大な彫刻が火の中で燃え尽きる「ラ・クレマ」という儀式で祭りはクライマックスを迎え、春の到来を祝います。

■ソンクラーン:タイ/バンコク (2025年4月13日~15日) ※前年比+5%

宿泊平均価格: 63 USD

ソンクラーンは、タイの新年を祝う伝統的な祭りで、毎年4月13日から15日まで行われます。ソンクラーンの最も特徴的な行事は、街中で行われる水掛け合戦です。参加者たちは水をかけ合いながら、互いの悪運を洗い流すとともに、幸運を祈ります。、特にバンコクやチェンマイなどの都市で盛大に行われます。ソンクラーンは、タイ文化や伝統を深く体験できる貴重な機会です。

※宿泊料金は変動するため、プレスリリース発表時点では異なる場合があります。

データについて

アゴダは2025年1月1日から26日までの検索データを分析しました。比較は2024年11月1日から27日までのデータに基づいています。平均客室料金(USD)は、2025年2月から5月にかけてアゴダで実際に予約されたデータを基に算出しています。なお、客室料金は変動するため、プレスリリース配信時点では異なる可能性があります。

