ローコード開発プラットフォーム「Claris FileMaker」の技術者試験 全 ４ 種がピアソンVUE で受験可能に

2025 年 2 月 21 日 - ローコード開発プラットフォームを提供する Claris International Inc.(本社:米国カリフォルニア州)は、本日より、ピアソンVUE (読み:ピアソン・ビュー)のコンピュータ・ベースド試験(CBT)サービスを利用して、「Claris FileMaker 技術者試験 System Admin (CFSA-4) 」の配信を開始しました。

本試験の提供開始により、Claris が提供する「Claris FileMaker」の技術者試験 4 つすべてが受験可能となりました。

Claris 技術者試験とは

Claris FileMaker 技術者試験 デジタルバッジ

Claris 技術者試験は、Claris 日本チームが監修し、ピアソンVUE が配信する、日本独自の試験です。 Claris 技術者が、Claris プラットフォームについて学習し、業務などを通してこれまで培ってきた技術や知識を明確な基準で提示することができます。

ピアソンVUE 公認テストセンターでの会場受験、または OnVUE オンライン監督試験を利用したオンライン受験が可能です。

Claris 技術者試験 公式 Web サイト

試験の概要、学習ガイドのダウンロード、よくあるご質問はこちら

ピアソンVUE 「Claris 技術者試験」プログラムページ

試験の予約、試験要項の確認はこちら

https://www.pearsonvue.com/jp/ja/claris.html

Claris FileMaker 技術者試験の種類と概要

Claris 技術者試験は、技術者の役割とスキルレベルに応じて次の 4 種類の試験が提供されています。



⚫︎ Claris FileMaker 技術者試験 Basic Developer (CFBD-1)

Claris FileMaker の構成や基礎を理解し、自分自身の身の回りや業務上の課題を解決するためのカスタム App(Claris FileMaker Pro で開発したアプリケーション)を作成できる知識や技術を身につけていることを証明します。

総試験時間: 60 分、受験料:6,600 円(税込)



⚫︎ Claris FileMaker 技術者試験 Advanced Developer (CFAD-2)

職場などでの共有利用を前提とし、重要なデータを保護しつつ、業務効率化を図れるカスタム App を制作することができる実践的な技術を身につけていることを証明します。

総試験時間: 60 分、受験料:12,100 円(税込)



⚫︎ Claris FileMaker 技術者試験 Expert Developer (CFED-3)

お客様ごとの利用シーンや課題などに柔軟に対応できる多様なカスタム App を開発できる知識や技術を身につけていることを証明します。

総試験時間: 90 分、受験料:17,600 円(税込)



⚫︎ Claris FileMaker 技術者試験 System Admin (CFSA-4)

Claris FileMaker Server あるいは Claris FileMaker Cloud を導入してカスタム App をオンプレミス あるいはクラウドで管理するための知識・技術や、外部認証サーバーや外部データソースとの連携をサポートするための知識を身につけていることを証明します。

総試験時間: 60 分、受験料:12,100 円(税込)

Credly デジタルバッジの提供

試験合格者には、Credly が提供するデジタルバッジが付与されます。このバッジはソーシャルメディアでの共有や履歴書への添付、勤務先への提示などにより、ご自身の能力を証明するために使用することができます。

Claris 技術者試験特製ピンバッジを進呈

Claris FileMaker の技術者試験いずれかに合格しオンラインで申請された方に、合格した試験の特製ピンバッジが進呈されます。

ピンバッジの申請はこちら

【Claris International Inc. について】

Claris International Inc. は短期間のローコード開発が可能な世界トップクラスのプラットフォームを開発し、 規模を問わずあらゆる企業でデジタルトランスフォーメーションを実現できるように、問題解決者を支援する一連のサービスを提供しています。中小企業とフォーチュン 500 企業で 130 万人以上のユーザに利用されています。Apple Inc. の一員である Claris は約 40 年にわたってビジネスを成功させてきた比類のない実績を持ち、イギリス、中国、オーストラリアなど世界各地で事業を展開しています。



【ピアソンVUE について】

ピアソンVUE は、模擬試験から、業界最高水準のセキュリティを要するライセンス試験まで、幅広いニーズに対応できる CBT(コンピュータ・ベースド試験)業界のリーディング・カンパニーです。450 を超える資格認定団体が、プログラムの開発、管理、配信、普及のために、ピアソンVUE のサービスを選択しています。

日本法人名:ナショナル・コンピュータ・システムズ・ジャパン株式会社

お問い合わせ先:

Claris カスタマサポート

Tel.: 03-4345-3366 / 050-3628-8844

受付時間 10:00~17:30(当社指定休日・祝日を除く月曜日から金曜日)

https://www.claris.com/ja/company/#japan-office