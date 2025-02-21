駅スタンプアプリ「エキタグ」京王電鉄がエキタグデビュー！
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年3月1日（土）より、京王電鉄がエキタグにデビューします。
◎聖蹟桜ヶ丘駅開業１００周年を記念し、2025年3月1日（土）～5月31日（土）で「聖蹟桜ヶ丘駅開業１００周年記念キャンペーン」が開催されます。ぜひこの機会に、京王電鉄を利用してお出かけください！
■デジタル駅スタンプ「エキタグ」の対応路線・対応駅拡大
（１）設置駅とスタンプデザイン
京王電鉄スタンプ帳ラベル
【設置駅：6駅】
笹塚駅、聖蹟桜ヶ丘駅、山田駅、多摩動物公園駅、南大沢駅、下北沢駅
（２）スタンプの取得時間・取得場所
デジタルスタンプ設置駅にはNFCタグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
■「エキタグ 聖蹟桜ヶ丘駅開業１００周年記念キャンペーン」の実施
◎聖蹟桜ヶ丘駅開業１００周年記念スタンプラリー
専用スタンプ台帳ラベル
（１）実施期間
2025年3月1日（土）～5月31日（土）
（２）主催箇所
京王電鉄株式会社
（３）対象駅
笹塚駅、聖蹟桜ヶ丘駅、山田駅、多摩動物
公園駅、南大沢駅、下北沢駅の6駅
（４）実施概要
対象駅のうち3駅もしくは6駅のスタンプ
取得で、限定スタンプをプレゼント
（自動付与）
◎聖蹟桜ヶ丘駅開業１００周年記念スタンプ
聖蹟桜ヶ丘駅は2025年3月24日（月）に開業100周年を迎えます。これを記念し、
2025年3月22日（土）～3月30日（日）の期間中、聖蹟桜ヶ丘駅のタグを読み取ると自動で限定特別デザインのスタンプも取得できます。1週間限定の機会ですので、ぜひお見逃しなく！
3駅達成スタンプ、6駅達成スタンプ、聖蹟桜ヶ丘駅開業１００周年記念スタンプ
今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。
★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html
※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
※画像はすべてイメージです。
■駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp
グッズ販売 ：https://amzn.to/3SukhPm