軽くて毎日使いやすい「軽量ＩＨダイヤフライパン」発売中

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、軽くて毎日使いやすい「軽量IH対応ダイヤフライパン」を2025年２月より公式WEBショップにて発売します。

（24cm深型の重量を記載、写真は28cm深型）

＜サイズ一覧＞

＜サイズ毎のスペック一覧＞

【商品説明】

軽量ＩＨダイヤフライパン20cm(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001006&search=%B7%DA%CE%CCIH%A5%C0%A5%A4%A5%E4%A5%D5%A5%E9%A5%A4%A5%D1%A5%F3&sort=) 価格：2,750円（税込）

軽量ＩＨダイヤフライパン24cm深型(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001007&search=%B7%DA%CE%CCIH%A5%C0%A5%A4%A5%E4%A5%D5%A5%E9%A5%A4%A5%D1%A5%F3&sort=) 価格：3,080円（税込）

軽量ＩＨダイヤフライパン26cm(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001008&search=%B7%DA%CE%CCIH%A5%C0%A5%A4%A5%E4%A5%D5%A5%E9%A5%A4%A5%D1%A5%F3&sort=) 価格：3,080円（税込）

軽量ＩＨダイヤフライパン28cm深型(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001009&search=%B7%DA%CE%CCIH%A5%C0%A5%A4%A5%E4%A5%D5%A5%E9%A5%A4%A5%D1%A5%F3&sort=) 価格：3,300円（税込）

軽量(※1)なのに耐摩耗テスト50万回クリア(※2)！3.5mmの底厚で熱が均一に伝わりやすく、軽いIH対応ダイヤフライパン。お弁当や朝食作りに便利な20cmタイプ。人工ダイヤモンド配合ふっ素コートとアルミニウム合金の内面2層・外面2層の多層コートで焦げ付きにくく、少ない油でヘルシーに調理できます。

※1：当社比

※2：50万回使用できるということではありません。

【商品概要】

■商品サイズ：底の厚さ/3.5mm（はり底含む）20cm(約440g)、24cm深型(約600g)、26cm(約640g)、28cm深型(約740g)

■材質：本体/アルミニウム合金、取っ手/フェノール樹脂、はり底/ステンレス鋼（クロム16％）

■表面加工：内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工

■使用可能熱源：家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズーヒーター・電磁調理器（IHクッキングヒーター/100・200V対応）

■原産国：韓国

■JANコード：20cm4989409103344、24cm深型4989409103351、26cm4989409103368、28cm深型4989409103375

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia

X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net

Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/

Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga

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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 汐月

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp