日本の美しさを再発見。旅の記念やギフトにも最適な特別な一本！伝統美を纏う-Wpc.が提案する、旅先と日常を彩る新作傘３シリーズ発売

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、日本の伝統や旅の思い出を彩るデザインを取り入れた新作傘3シリーズを、2025年2月上旬よりWpc. ONLINE STORE、直営店舗他、全国の取扱店舗にて販売しております。

日本の伝統美を世界へ!旅先でも日常でも楽しめる新作傘

近年、訪日外国人旅行者の間で、日本らしい伝統工芸品への関心が高まる中、Wpc.の新作傘では、日本の伝統美を現代の感性で表現しました。海外の方にも親しみやすいデザインで、まさにお土産やギフトに最適。日本文化を身近に感じられるアイテムとして、旅の思い出を彩ります。

四季折々の植物をイメージした繊細な色彩と、日本の伝統柄をモチーフにしたチャームが特徴の「ジャパニーズトラディショナルカラーズアンブレラ(雨傘)」は、和風な16本骨の長傘とパッケージ入りの折りたたみ傘。時代を超えて愛される和の美しさを、現代のライフスタイルに溶け込むデザインで表現しています。

"夏の日差しから持ち主を守る"という日傘の役割に、お守りのコンセプトを重ねた「遮光お守りパラソルミニ(日傘)」は、袋の形状にもこだわり、結び紐やタッセルを施すことで、まるで本物のお守りのような佇まいに仕上げました。和の趣に北欧テイストを取り入れ、モダンでありながらどこか懐かしい雰囲気を演出。また4 種類の「おみくじ付き下札」も付属し、開封する楽しさもプラスしました。

旅気分を高めるコンパクトなデザインが魅力の「遮光トラベルパラソルミニ(日傘)」は、航空券をイメージしたロゴと、Wpc.が大阪発祥であることを象徴する「大阪発」のエアチケット風の下札を採用。持ち歩くだけで旅のワクワク感を感じられます。さらに、露先を隠す工夫を施すことで、観光地や人混みでも安心して使える安全性にも配慮しました。

それぞれの傘が持つ独自のストーリーとデザインで、日本の美しさを再発見する楽しみを提供します。旅先でも日常でも、心豊かなひとときをお過ごしください。

商品詳細

日本の伝統と現代が融合した和風の雨傘

日本の美しい伝統色と豊かな自然を現代的なデザインに落とし込んだ雨傘。世界中の人々に日本文化の魅力を伝えながら、日常に溶け込む洗練されたデザインが特徴です。伝統を纏いながら、現代のライフスタイルにも寄り添う、心を満たす雨傘です。美しい色彩にはそれぞれ花言葉が込められ、使うたびに心に響く特別な一本です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/283_1_de605f052bf8b50b7576b3cd6a32da81.jpg ]

【伝統色と花言葉で彩られたデザイン】

傘の色は日本の自然の色彩をイメージし、それぞれの下札やパッケージには花言葉を添えて仕上げられています。桜(ピンク)は「優美・純潔」、くちなしの実(オレンジ)は「喜びを運ぶ・とても幸せ」、藤(パープル)は「優しさ・歓迎」、松葉(グリーン)は「不老長寿・永遠の若さ」、そして菜の花(ライトグリーン)は「快活・生命力」を象徴します。柄別で異なる形のチャームが付いているのもポイント!

【長傘は16本骨で耐風性も抜群】

ほんのり和風を感じる長傘は16本骨を採用しており、耐風性に優れ、強風にも安心して使用できます。16本骨ならではの美しいシルエットも魅力的で、傘を閉じる際にはスマートにまとめることができます。

「夏の日差しから守る」お守りデザインの日傘

夏の日差しから守る日傘の役割を果たすと共に、お守りをイメージした特別なデザインが特徴の日傘。袋の形状にもこだわり、結び紐やタッセルを取り入れることで、まるでお守りのような温かみを感じさせます。デザインは金木犀(イエロー)、桜(ピンク)、麻の葉模様(サックス)、市松模様(グレー)を落ち着いた和の雰囲気や北欧テイストと融合させながら、今の時代にぴったりな新しい印象を作り出しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/283_2_137616fffc91068978f2b6347e1d6687.jpg ]

【4種のおみくじ付きでワクワク感を演出】

「大大吉」「大吉」「吉」「中吉」の4種いずれかのおみくじ付き下札が付属!開封する際のワクワク感が楽しめるだけでなく、吉運を招くアイテムとしてプレゼントにもぴったり。中吉以上なので、贈り物としても喜ばれること間違いなしです。

【コンパクトで収納も簡単】

5段折の骨を採用した折りたたみ傘は、コンパクトなサイズ感が魅力。鞄のポケットにスッポリ収まり、スクエア型のデザインなので鞄のシルエットを崩すことなく収納できます。持ち運びやすさを追求したデザインで、日常使いにも最適です。

旅の気分を楽しむ、航空券デザインの日傘

旅をテーマにしたユニークなデザインの日傘は航空券のようなロゴデザインが特徴で、旅行気分をさらに高めてくれます。ユニセックスデザインなのでお揃いや色違いで持つのもおすすめです。大阪は今年、海外からの注目も集まる国際的なイベントを控えており、訪れる方への手土産にもぴったり。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/283_3_30266c4121f8efece4e8c47cccfefd70.jpg ]

【旅先でも映える、大阪発の洗練デザイン】

Wpc.は大阪発のブランド。この「遮光トラベルパラソルミニ」も、そのエッセンスを感じられる一品!収納袋には長めのグログランテープをあしらい、クラッチ風に持つだけでこなれた印象に。スナップボタンが付いており、鞄の持ち手などに簡単に取り付けられる実用性も備えています。

【コンパクト&スマートな2WAYデザイン】

5段折の骨を採用した折りたたみ傘はコンパクトに収納でき、持ち歩きにも便利です。スクエア型に折りたためるフラットタイプの骨で、より薄い仕上がりが魅力。さらに露先が隠れる仕様になっているため、人混みや観光地、イベントでも安心してご使用いただける日傘です。

【全カラーUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*生地を使用した高機能】

全カラーUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*生地を使用しているので、日差しの強い日も快適に過ごせます。傘の内側に施されたポリウレタンコーティングが光の反射を抑え、まぶしさを軽減。さらに高い遮熱性で熱中症対策にも役立ちます。はっ水加工も施されているので、雨の日でも使用可能な晴雨兼用です。

* JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%の測定値が出た生地をUVカット率100%生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

販売について

