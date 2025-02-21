取締役候補者の選任並びに新執行体制に関するお知らせ
株式会社ムゲンエステート
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株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の候補者の選任並びに執行役員の人事について決議いたしましたので、お知らせします。なお、取締役の選任につきましては、2025年３月26日開催予定の第35回定時株主総会決議により正式に決定される予定です。
1．新任取締役候補者
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【ご参考】
新任取締役候補者の略歴
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（※）富所 幸子氏は、会社法第２条15号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
２.新執行体制（2025年３月26日付予定）
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