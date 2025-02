新たな特定小型原付「MOPERO mini cargo」を発表

SWALLOW合同会社

SWALLOW合同会社(代表社員: 金 洋国、以下「SWALLOW」)は、16歳以上であれば免許不要で運転できるモペット型電動モビリティ「MOPERO mini cargo(モペロミニカーゴ)」を発表いたします。本製品は、これまでの特定小型原付では実現が難しかった、大容量の積載性能と優れた登坂能力を備え、国内での実用性を考慮して設計されました。

Makuake(マクアケ)で先行発売決定!

16歳以上であれば免許不要で運転できる特定小型原付詳細を見る :https://swallow-scooter.com/products/mopero-mini-cargo

3月上旬よりMakuake(マクアケ)にて先行販売を開始いたします。最大で35%オフになるお得なリターンを予定しています。※数量限定

プロジェクト開始やリターンについての詳細情報は順次発信していきますのでSWALLOW公式LINEに登録して続報をお待ちください!

メディア向け試乗会のお知らせ

MOPERO mini cargoを実際に体験できるメディア向け試乗会を開催いたします。あわせて、特定小型原付の普及状況やユーザーの利用傾向、2024年の日本電動モビリティ推進協会による販売台数の集計データ、今後の市場動向に関する最新情報もご紹介いたします。

一般の方もご参加頂けます。参加をご希望の方は必ず下記申し込みフォームで事前のお申し込みをお願い致します。

日時

2025年2月28日(金) 10:00~18:00

場所

トキカフェ神楽坂

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2丁目12

https://maps.app.goo.gl/rJ1LMVtBMEzsc99L7

申し込みフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZYzTlizvV-DvXs0wOS-2G4V3zoR92kvSDw8iUDQXtsT83g/viewform

連絡先

support@swallow-scooter.com

044-440-7094 (担当者直通: 080-6791-4518)

MOPERO mini cargoの特徴

フル電動だから通勤もラクチンフル電動のこがない自転車

ペダルがなく、モーターの力のみで進むため、坂道や長距離でも疲れ知らず。

大容量の積載量

従来の電動モビリティでは実現しにくかった充実の積載スペースを搭載。前カゴ、中カゴ、自由に拡張可能なリアキャリアを標準搭載。

毎日のお買い物で大活躍最大で32%の坂道を登坂可能500Wハイパワー&省エネモーター

最大で32%の坂道を登坂可能なプラネタリギアモーター搭載 ※体重65キロの人が乗車した場合。モーター出力は開発中のものです。実際の仕様は変更される可能性もあります。

時速6kmの歩道モード搭載(道路交通法準拠)歩道通行も可能

時速6kmの歩道モード搭載(道路交通法準拠)。

一部の歩道を時速6kmで通行できる歩道モードを搭載。交通量が多い幹線道路などを避ける時に役立ちます。

NFCカードで手軽にロック解除・電源オン

付属のNFCカードを本体に近づけるだけで電源オン・オフが可能。万が一カードを紛失しても、事前に設定したパスワードでロック解除できます。

安心のセキュリティーを搭載着脱式大容量バッテリー着脱式大容量バッテリー

取り外しや交換が容易で、自宅での充電や外出先の充電スポット利用もスムーズ。

高い走行安定性

フロントにサスペンションを採用し、モリブデン鋼フレームとの組み合わせで軽量化と剛性を両立。ハンドルがブレにくく、安定した走行が可能です。

ツインフレームが路面の振動を吸収するから安定走行が可能

自転車よりもっとコンパクト

小回りが利き、狭い路地や限られたスペースでも取り回しやすいサイズ感。また、折りたたんで車にも格納できます。

豊富なカラーバリエーション

イエロー、グレージュ、オリーブ、ガンメタリックの4色展開。

※ 画像は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

特定小型原付について

特定小型原付(特定小型原動機付自転車)は、2023年7月1日に施行された改正道路交通法により誕生した新しいモビリティの区分です。16歳以上であれば免許不要で運転できるため、日常の移動手段としてはもちろん、免許返納後の高齢者の移動手段としても注目されています。

「MOPERO」の由来

MOPERO(モペロ)は、モペットをイメージして名付けられました。近年、違法モペットの増加が問題視されていますが、モペットそのものが違法ではなく、適切な保安部品やナンバープレートを備えたものは合法です。

SWALLOWは、モペット型電動モビリティの正しい認識を広めるため、着座型電動モビリティを「モペット型」と定義し、そのブランドとして「MOPERO」を展開していきます。今後、SWALLOWから発売される着座型タイプの電動モビリティーはMOPEROブランドとして提供される予定です。

今後の最新情報について

今後の最新情報については、SWALLOW公式LINEより随時発信いたします。

ぜひ友だち追加をお願い致します!

SWALLOW公式LINE :https://lin.ee/dxgoXE8

MOPERO mini cargoのスペック

SWALLOWについて

SWALLOWのミッション

「電動モビリティのある暮らしをゆたかにする」

自転車は200年、自動車は150年の歴史を通じて、人々の生活に欠かせない存在となりました。それでは、マイクロモビリティはどうでしょうか?その歴史は、2001年に登場したセグウェイPTを起源とすれば、わずか25年。まだ新しいこの乗り物には、社会や暮らしを大きく変える、果てしない可能性が秘められています。

SWALLOWの使命は、この可能性を引き出し、新しいモビリティ文化を創造することです。私たちは、マイクロモビリティを自転車や自動車のように、日常生活に欠かせない存在へと育てることで、お客様の暮らしをより便利に、そしてより豊かにする未来を目指しています。

電動モビリティー普及に向けた取り組み

SWALLOWの代表である金は、電動モビリティーの安心・安全な普及を目指す一般社団法人日本電動モビリティ推進協会 (JEMPA)の発起人であり、理事を務めています。金は流通量が増えれば今後問題となるであろう車体・バッテリーの廃棄や安全啓発活動を積極的に行っています。

SWALLOWが大切にする3つの価値観: Be Light Be Compact Be Unique

日本車は、コンパクトで機能性に優れ、しかも高性能の代表格とされています。SWALLOWは、マイクロモビリティの領域でこの日本のDNAを継承し、「軽やかさ」と「コンパクトさ」を追求しています。これが、Be LightとBe Compactに込めた私たちの思いです。

一方で、私たちは単に使いやすい製品を作るだけではなく、市場に革新を起こす存在でありたいと考えています。SWALLOWは常に、「あっ!」と驚かれるような製品を世に送り出し、将来のマイクロモビリティの歴史に名を残すアイコニックな存在を目指します。この挑戦心こそが、Be Uniqueに込められた私たちの決意です。