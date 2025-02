映画ツウたちが選んだ2025年1月のベスト映画は『トワイライト・ウォリアーズ　決戦！九龍城砦』【月イチ！“ぴあテン”ランキング】

ぴあ株式会社

「月イチ!“ぴあテン”ランキング」は、エンタメの出会いと発見を提供する「ぴあ」(アプリ&WEB)が贈る企画。評論家、ライター、編集者など映画のプロの投票により、月ごとに高評価の作品を選ぶ「みた」映画ベストテン、特に期待している作品を選ぶ「これからみたい」映画ベストテンを決めるランキングです。 1月公開作品から選ぶ「みた」映画ベストテンは、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』が1位となりました。

2025年1月公開の「みた」映画ベストテン

1位『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』 33pt

2位『敵』 31pt

3位『ビーキーパー』 21pt

4位『リアル・ペイン~心の旅~』 19pt

5位『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』 18pt

6位『Brotherブラザー 富都(プドゥ)のふたり』 13pt

7位『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』 12pt

8位『室町無頼』 8pt

9位『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』 9pt

10位『オークション ~盗まれたエゴン・シーレ』 8pt

10位『MR. JIMMY ミスター・ジミー レッドツェッペリンに全てを捧げた男』 8pt

10位『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』 8pt

10位『雪の花 ―ともに在りて―』 8pt

【ランキング投票方法】

「ぴあ」(アプリ&WEB)の“水先案内人”(=レビュアー)合計27名に2025年1公開の「みた」映画の中からそれぞれがベスト3までを挙げていただき、1位:5点、2位:3点、3位:2点のポイントを付けたうえで集計したもの。対象は2025年1月1日~1月31日に日本で劇場公開された作品で、映画祭や特集上映での公開作、配信のみの作品、ブルーレイ・DVDのみでの発売作品は含みません。

2025年1月に日本で劇場公開された映画は116作品。そのうち、ぴあ水先案内人の“みた”映画投票で第1位に輝いたのは、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』。2カ月前に発表した「1月公開の“みたい”映画」ベストテンではランク外でしたが、観たら予想より遥かにおもしろかったということでしょう。「懐かしの九龍城砦を舞台に青春アクションだなんて……」(よしひろまさみち)、「香港アクションでこんなにアツくなったのは久しぶり」(相馬学)といったコメントからもその興奮が伝わってきます。

(C)2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.

第2位には、僅差で『敵』がランクインしました。東京国際映画祭でグランプリを含む3冠を受賞し、公開前から話題を呼んでいた作品ですが、公開後も高評価が口コミ、SNSなどで拡がり、ロングランが続いています。「筒井康隆の世界を視覚化した芳醇なモノクロ映像と上質なタッチ」(イソガイマサト)、「大事件が起きない話でも面白いのは俳優の力」(中川右介)といった称賛の声が多く届きました。

(C)1998 筒井康隆/新潮社 (C)2023 TEKINOMIKATA

そして第3位に入ったのは、フィッシング詐欺組織をとことん打ちのめす、ジェイソン・ステイサム主演の『ビーキーパー』。第1位の『トワイライト・ウォリアーズ…』と同様に、“みたい”の10位から大幅にランクアップしました。「悪人成敗というシンプルな脚本が何故か面白い」(伊藤さとり)、「こんな痛快な映画も珍しい」(植草信和)などのコメントが寄せられました。

(C)2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved.

そのほかランキングでは、4位に『リアル・ペイン~心の旅~』、7位に『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』などが登場しました。

【投票者一覧】(50音順)

相田冬二(Bleu et Rose/映画批評家)

池上彰(ジャーナリスト)

イソガイマサト(フリーライター)

伊藤さとり(映画パーソナリティ)

植草信和(フリー編集者/元キネマ旬報編集長)

恩田泰子(映画記者/讀賣新聞)

笠井信輔(フリーアナウンサー)

春日太一(映画史/時代劇研究家)

坂口英明(ぴあ編集者)

佐々木俊尚(フリージャーナリスト/作家)

相馬学(フリーライター)

高崎俊夫(フリー編集者/映画評論家)

高松啓二(イラストレーター)

立川直樹(プロデューサー/ディレクター)

中川右介(作家/編集者)

中谷祐介(ぴあ編集者)

夏目深雪(著述/編集業)

平辻哲也(映画ジャーナリスト)

細谷美香(映画ライター)

堀晃和(ライター/元産経新聞/編集者)

真魚八重子(映画評論家)

水上賢治(映画ライター)

村山章(映画ライター)

村山匡一郎(映画評論家)

よしひろまさみち(映画ライター)

渡辺祥子(映画評論家)

渡辺麻紀(映画ライター)

