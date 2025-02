初出店！ 2025年3月1日(土)～2日(日)『パスザバトンマーケットVol.18』さが県産品流通デザイン公社× MOO:D MARK by ISETAN × 唐津くん煙工房

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社※ブースのイメージです

◆さが県産品流通デザイン公社公式ホームページ

https://sagapin.jp/news/4147/

さが県産品流通デザイン公社は、三越伊勢丹オンラインギフトサイト「MOO:D MARK(ムードマーク)by ISETAN」と連携し、地域の魅力を伝えるとともに、県内事業者の新たな販路開拓を目指す取り組みを実施しています。

今回、全国に向けた新たな販路につなげるため、2025年3月1日(土曜日)~2日(日曜日)に、コクヨ東京品川オフィス・THE CAMPUSにて開催される蚤の市『パスザバトンマーケットVol.18』に、「唐津くん煙工房 with MOO:D MARK by ISETAN」として初出店します。

さが県産品流通デザイン公社 × MOO:D MARK by ISETAN の取組について

さが県産品流通デザイン公社は、佐賀県産品の販路開拓・拡大につなげるため、約4,000アイテムの厳選したギフトを展開する、三越伊勢丹オンラインギフトサイト「MOO:D MARK(ムードマーク)by ISETAN」と連携し、新たな販路開拓を目指す県内事業者をサポートしています。

今回の取り組みでは、同サイトにおいて、魅力的な佐賀県産品をつくる4事業者を取材した、佐賀県特集ページの公開と同時に、県産品の販売をスタート。※2025年3月24日(月曜日)予定。

さらに、同サイトでの販売に先駆けて、 2025年3月1日(土曜日)~2日(日曜日)、コクヨ東京品川オフィス・THE CAMPUSにて開催される蚤の市『パスザバトンマーケットVol.18』に「唐津くん煙工房 with MOO:D MARK by ISETAN」として初出店し、新たな購買層が佐賀県産品に関心を持つきっかけづくりを行います。

さらに、同マーケットに共同出店する「唐津くん煙工房」は、今回の取り組みを契機に、ギフト用パッケージデザインをリニューアルしました。完成したばかりのパッケージデザインをもとに製作した同マーケットのブース設営にも注目です。

MOO:D MARK(ムードマーク)by ISETANについて

株式会社三越伊勢丹MD統括部ギフトデザイン営業部が運営する、ギフトに特化したオンラインサイト「MOO:D MARK byISETAN」。住所を知らない相手にもギフトが贈れる「ソーシャルギフト」サービスで新しいギフト体験を提案しています。

ソーシャルギフトとは、住所を知らない相手にもギフトがお届けできる MOO:D MARKの新サービスです。贈り主は MOO:D MARKのサイトで贈るアイテムを選んで、カートに入れたら「ソーシャルギフトで送る」をクリック。あとは、決済後に発行される「受取専用URL」を贈り相手に LINEやメールでシェアするだけ。

届け先住所と配送日時は、贈られた相手の方が入力するため、相手の住所を知らなくても、在宅予定を聞かなくても気軽にギフトが贈れるサービスです。

■MOO:D MARK(ムードマーク)公式ホームページ

https://isetan.mistore.jp/moodmark

唐津くん煙工房について人気No.1商品「粉雪サラミ」

日本で唯一「トンネル熟成」という独自の製法で、サラミや生ハム等を製造。

「トンネル熟成」とは、工事半ばで廃止された旧呼子線の鳩川トンネルを有効活用しようと、唐津市と九州大学の共同研究で開発された、わずかな空調で加工肉に最適の温度と湿度をキープできる、省エネで環境にもやさしい熟成庫です。

今回のパスザバトンマーケットでは、カマンベールチーズと同系統種の白カビをまとってトンネルでゆっくりじっくり熟成された、人気No.1商品「粉雪サラミ」や、こだわりの素材を丁寧に塩漬けし、ゆっくりと熟成させた生ハム、何度も試作を重ねたこだわりの生地が自慢のオリジナルピザなどを販売します。

■唐津くん煙工房(ショップ)

住所 佐賀県唐津市松南町2-76

営業時間 10:00~18:00 定休日:毎週水曜日

■唐津くん煙工房公式ホームページ

https://furusato-ippin.co.jp/

トンネルの外観製造風景パスザバトンマーケットについて

「パスザバトンマーケット」は、企業の倉庫に眠るB品やデッドストック品、通常店舗で販売をしていない品も含めた、ものづくりの背景や過程、地域文化に光を当てる蚤の市です。

第18回となる今回の目玉企画は、新生活の食卓を彩るウツワたちが勢ぞろいする「ウツワのワルツ」と、全国各地の“おいしい”が集まる「パスザバトンの大食料品店」。とにかく食卓がワクワクするものが大集結します。

■日時

2025年3月1日(土)~2日(日)11:00~19:00(最終日は18時終了)

※最終入場は終了時間30分前まで/雨天決行

■場所

コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」(東京都港区港南1-8-35)

■入場料

通常の入場料500円

オウエン入場料800円、1000円

※小学生以下無料

■URL

https://market.pass-the-baton.com/event/vol-18/

■主催 PASS THE BATON

■共催 コクヨ株式会社

■運営 株式会社スマイルズ

【パスザバトンマーケットVol.18 注目企画「パスザバトンの大食料品店」】

パスザバトンの目利きが、全国各地で出会ったおいしいものを集めた「パスザバトンの大食料品店」。届けたいのは、規格外品や訳アリ品だけでなく、その向こうにある出展者の思い。

パスザバトンが考える5つの方針に則りながら蒐集してきた食料品や出展企業の皆様とともに、未来のスーパーマーケットに思いを馳せながら、おいしいものをお届けします。

■出展ブランド:

唐津くん煙工房with MOO:D MARK by ISETAN / ONE POT WONDER / LAUNCH UP HARD CIDER / SANKAKU BEER WORKS / フルーツ専門店東果堂/ 亀甲萬本店/ SISIRI / marilou / 銀座松崎煎餅/ 土佐しらす食堂二万匹/ 川くに/ FISHSTAND / FROM NOUGAT SHOP / ペストリーうんてん/ an and an / HAPPY NUTS DAY /Maison Bremond 1830 / 八百繋/ 丸八製茶場/ YOUKI /エンドーのゲソ天

さが県産品流通デザイン公社について

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「(公財)佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年(2017年)4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

※支援する事業者:佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

■公式ホームページ「SAGAPIN」:https://sagapin.jp/