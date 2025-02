コーチ、新キャンペーン　″On Your Own Time (私は、わたしの時間を生きる)″ を発表

タペストリー・ジャパン合同会社

コーチは本日、グローバルアンバサダーのエル・ファニング、グーリーナーザー、Kōki,、そしてイ・ヨンジを起用したキャンペーン "On Your Own Time(私は、わたしの時間を生きる)" を発表しました。このキャンペーンでは、常に何かを達成し続けなければならないという周りからの期待に応えようと焦るのではなく、自分で決めたペースで人生を歩む勇気を持とうという力強いメッセージと共に、コーチのSpring 2025 コレクションを紹介します。 "On Your Own Time (私は、わたしの時間を生きる)" は、若者たちが自信を持って、さまざまな自分の側面を表現できるよう応援する、コーチのブランドパーパスである "Courage to Be Real (リアルに生きる勇気)" から発信される最新のメッセージです。

クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースは次のように述べています。「私はキャンペーンイメージの自由さと自発性、そして忙しい都会の中で、まるで失われてしまった瞬間の様なパーソナルな感覚をとても気に入っています。フォトグラファーのエレイン・コンスタンティンは、誠実で自然体で表情豊かな写真を撮る特別な才能を持っており、それがとてもコーチらしいと感じます。」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZUwApdaxlS8 ]

今回のキャンペーンは、主にエル・ファニング、そしてグーリーナーザーが出演する2本のショートムービーで構成されています。周りのプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも自信を持ち、自分の人生を堂々と生きる力を得るまでのストーリーを通して、 "On Your Own Time (私は、わたしの時間を生きる)" という考え方が表現されています。

ヘンリー・スコフィールドが監督を務めたこのムービーでは、主演の2人が慌ただしい街中を歩いていると、ニュース速報、SNS、一日のスケジュールなど、目まぐるしい数の通知が次から次へとスマートフォンに殺到します。最初はその情報量に圧倒されるものの、彼女たちは気持ちを奮い立たせ、コーチのアイコンバッグ "Tabby(タビー)" に雑念の元であるスマートフォンをしまうのです。そしてバッグの留め金を閉めると、自分の人生のペースは自らがコントロールできるようになったことに気づき、徐々に表情が明るくなっていきます。この新しい考え方は、彼女たちが自分たちを取り巻く時間の流れをコントロールできるようになったというメタファーで表現され、彼女たちは、道行く人の動きを速くしたり遅くしたりしながら、楽しそうに街中を活き活きと動き回り始めます。高まるプレッシャーに無力を感じていた状態から、自ら決断できる力を得た状態へ変貌を遂げた彼女たちにずっと寄り添っていたのが、 "Tabby(タビー)" バッグなのです。

コーチの最高マーケティング責任者 (CMO) を務めるジューン・シルバーステインは次のように述べています。 「"On Your Own Time (私は、わたしの時間を生きる)" は、自分のペースで生きる勇気を見つけるよう励ます力強いメッセージです。世界中のZ世代の若者と話し合いを重ねる中で、私たちはほとんど毎回のように、彼らが “遅れをとる” ことに不安を感じていると耳にしてきました。常に進歩することが過剰に称賛されるこの世界で、ますます速いペースで成果を上げなければならないというプレッシャーが、自分の可能性を発揮できない理由だと言うのです。このキャンペーンは、こうした若者たちが人生のペースに対する主体性を取り戻し、自分のあらゆる側面を表現する力と自信をより感じられるようにすることを目指しています。」

エル・ファニング、グーリーナーザーをはじめ、Kōki,、イ・ヨンジはフォトグラファーのエレイン・コンスタンティンが撮影した一連のビジュアルに登場します。ムービー同様、コンスタンティンが時間の流れの変化を捉えたビジュアルでは、人通りの激しい街中で彼女たちがリラックスした表情を見せています。

"On Your Own Time (私は、わたしの時間を生きる)" では、ヴィヴァースがニューヨークの活気と流動性から着想を得た、Spring 2025コレクションに加え、コーチのアイコンバッグたちが登場します。その中には新作バッグの "Chain Tabby(チェーンタビー)"、 "Brooklyn(ブルックリン)"、 "Empire(エンパイア)"、 "Teri(テリ)" に加え、90年代初頭のクロストレーニングスタイルからインスパイアされた、コーチの新たなシューズ、 "Soho Sneaker(ソーホー スニーカー)" も含まれます。こうしたハンドバッグやフットウェアを引き立てているのが、トレンチコート、レザーブレザー、パッチワークデニムなど、Spring 2025コレクションのテーラードアイテムです。

"On Your Own Time (私は、わたしの時間を生きる)" は、コーチのこれまでのキャンペーン "Unlock Your Courage (自分らしさの、その先へ)" と "Find Your Courage (勇気は、あなたを待っている)" を引き継ぐもので、今を生きる若い世代が考える自分らしさの表現に焦点を当てた、コーチの新たなラグジュアリーに対するビジョン "エクスプレッシブ ラグジュアリー" をベースにしています。

コーチについて :コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢(インクルーシブ)、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。

Coach Japan Instagram 公式アカウントはこちら。 日本の皆様にコーチのクラフトマンシップやブランドの世界観についてより理解を深めていただけるコンテンツを充実させていきます。是非フォローしてください。 @coach_japan; #CoachJapan

FILM & PHOTOGRAPHY CREDITS:

Director: Henry Scholfield

Photographer: Elaine Constantine

Production Design: Brett Hess (Los Angeles) and Pongsan Thawatwichian (Bangkok)

Stylist: Jodie Barnes

Choreography: Sean Bankhead (Los Angeles) and Thatcha Kodolprapha (Bangkok)

Hair: Jenda Alcorn (Elle), Xia Youyan (Nazha), Mikako Kikuchi (Kōki,), Eunha (Youngji)

Makeup: Erin Ayanian (Elle), Qiao Qi (Nazha), Mikako Kikuchi (Kōki,), Juyeon (Youngji)

Nails: Kimmie Kyees (Elle), Mikaki Kukuchi (Kōki,), MIMI (Youngji)

Stylist: Samantha McMillen (Elle), Jin Helong (Nazha), Ryoko Kishimoto (Kōki,), Yemin Lee (Youngji)

Music: "Jimmy Renda-Se" performed by Tom Ze

Music Supervisor: Mr. Pape

Film Production: Academy Films

Creative Agency: Mother London

Creative Strategy: Mandai Loop

Talent: House With A Pool

