Together for good - ムーミン アラビアは、日本発「ホームアットラスト」コレクションを通じて赤十字の人道支援活動を支援します

ムーミン アラビアはムーミン80周年を祝う中で、新しい「Home at Last(ホームアットラスト)」コレクションを発表します。このコレクションでは、家族や人道的な絆が再び結びつく物語を描き、「Together for good - みんなで力を合わせて、より良い世界を作ろう」というメッセージを届けます。コレクションの商品が一つ売れるごとに、1ユーロが赤十字社に寄付され、赤十字の人道的活動を支援するために使われます。

「ホームアットラスト」コレクションは、2025年3月6日に最初の商品が日本限定で発売されます。2025年4月13日からは、「2025年日本国際博覧会(2025 Expo 大阪・関西万博)」でも「ホームアットラスト」コレクションが販売されます。また、2025年後半には、北欧諸国、ポーランド、イギリスなどでもこのコレクションの新しいアイテムが発売される予定です。

赤十字とのパートナーシップで人道支援活動を

ムーミン アラビアは、赤十字とパートナーシップを結び、「ホームアットラスト」コレクションを通じて地域の人道的活動を支援します。商品が1点販売されるごとに1ユーロ(約160円)が、国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)の人道的活動を支援するために、日本赤十字社に寄付されます。

ムーミンマグのコレクターは世界中に存在しており、日本限定の「ホームアットラスト」マグは、2025年に日本でしか手に入らない注目のコレクターズアイテムです。「ホームアットラスト」コレクションは、ムーミン アラビアのコレクターやムーミンファンに喜ばれる日本限定商品が揃っています。ライトブルーとピンクの色合いのクラシックな0.3Lのマグ、ミニマグ、ミニプレートの他にも、便利なサーモボトル、ランチバッグやトートバッグ、扇子、タオル、手ぬぐい、エコバッグなども日本限定で登場します。このコレクションは、家庭やアウトドアでのピクニックなど、さまざまなアクティビティを楽しむためにデザインされています。

ムーミン一家再会の感動的な物語

「ホームアットラスト」コレクションは、トーベ・ヤンソンのコミックス『ムーミン谷への遠い道のり』(1955年)の物語に基づいています。物語は、長い間行方不明だったムーミンが、ムーミンママとムーミンパパに海で救われ、家族の元に戻るというストーリーです。長い時を経てムーミン家族は再会し、再び家に帰ることができました。

メインのイラストは家族が抱き合うシーンで、背景には青いムーミンやしきが描かれ、煙突から歓迎の煙が上がっています。

「愛、家族、そして一緒にいることは、ムーミンの物語の核心です。『ホームアットラスト』コレクションは、これらの大切さを思い出させてくれるだけでなく、赤十字の活動を支援することで、良いことを生み出す力を持っています。私たちは皆、困ったときに誰かが支えてくれることを望んでいます。それはムーミンたちがしてくれるように、また赤十字がしてくれるように」と、ムーミン アラビアのグローバルPR&コミュニケーションマネージャー、ミルカ・パーシカンガスは言います。

大阪万博でムーミンに会おう

ムーミン アラビアは、2025年4月13日から10月13日まで開催される大阪・関西万博に参加します。この万博は、世界中の人々とイノベーションが集まり、人類が直面する課題への解決策を模索するイベントです。今年のテーマは「未来社会のデザイン」で、約2800万人の参加者が訪れると予想されています。大阪・関西万博の「国際赤十字・赤新月運動館」で販売される「ホームアットラスト」コレクションには、「大阪・関西万博限定商品」も含まれます。

また、2025年5月5日から9日には、大阪・関西万博ギャラリーウェストでの「ホームアットラスト」コレクションの展示をはじめ、ムーミン アラビアの人気アイテムも販売します。

8月9日のムーミンの日も、ムーミンファンにとって大阪・関西万博を訪れる絶好の機会です。北欧パビリオンでさまざまなムーミン関連のアクティビティが行われる予定です。

お気に入りの「ホームアットラスト」のアイテムをみつけて、支援活動に貢献し、一緒に喜びを分かち合いましょう!

新商品「Home at Last(ホームアットラスト)」の最初のロンチは、ムーミン80周年の日本限定コレクションとして、2025年3月6日より、ムーミン アラビア 公式オンラインストアmoominarabia.jp、ムーミン アラビア直営店、イッタラストア&百貨店ショップ、ムーミン公式ショップ、その他小売店で順次発売されます。一部商品によって発売日や販売店舗が異なります。

また、2025年4月13日から10月13日まで、大阪・関西万博「国際赤十字・赤新月運動館」でも販売されます。

商品情報 : 日本限定品「ホームアットラスト」2025年3月6日より順次発売

マグ 0.3L 税込3,960円ミニプレート φ10.5cm 税込2,200円ミニマグ H3cm 税込2,200円サーモボトル 0.35L H16.6cm 税込3,300円ランチバッグ 36.5×21cm 税込2,420円トートバッグ 38×34cm 税込2,970円ポケッタブルエコバッグ ブルー 48x22x33cm 税込1,870円ポケッタブルエコバッグ イエロー 48x22x33cm 税込1,870円【大阪・関西万博限定品】手ぬぐい 34×80cm 税込1,100円扇子 H21cm 税込3,850円フェイスタオル ブルー 34×80cm 税込2,530円【大阪・関西万博限定品】タオルハンカチ ホワイト 25×25cm 税込1,210円【大阪・関西万博限定品】タオルハンカチ イエロー 25×25cm 税込1,210円 【大阪・関西万博限定品】

「Home at Last(ホームアットラスト)」キャンペーン動画:

https://youtu.be/dwF9-GRY8Po

(C) Moomin Characters

Arabia is a registered trademark of Fiskars Group. Moomin is a registered trademark of Moomin Characters Oy Ltd.

ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。

