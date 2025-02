【emmi】10周年を記念し、菅原小春さん出演の10周年スペシャルムービーを公開＆「emmi logo collection」を発売

株式会社マッシュホールディングス

オンラインストアでは2月28日(金)まで先行発売を実施!豪華ノベルティとしてエコバッグやPC・タブレットケースに加え、ワンピースなどバリエーション豊かにご用意

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、2025年3月で10周年を迎えます。これを記念し、ダンサーや振付師として活動する菅原小春さんを起用した10周年スペシャルムービーを公開。オフィシャルオンラインストア、ウサギオンラインストアでは、「emmi logo collection」を着用した特設ページも同時に公開し、2025年2月28日(金)まで対象アイテムの先行発売を実施いたします。全国直営店では2025年3月6日(木)より発売いたします。

- ブランドメッセージ

emmiは、ブランド誕生当初から「“The beauty of a modern woman is not only defined by her outward appearance.”ー女性の美しさは外見だけで決まるものではない―」という言葉を掲げてきました。

10周年を迎えた今も、これから先も女性の美しさを内面から引き出し、輝きを与えるブランドでありたい。そのために「SUSTAINABLE 地球の未来に思いを馳せ、環境に配慮したものづくりをすること」「WELLNESS 体と心の調和、健康的なライフスタイルに寄り添うこと」を大切にしています。

ファッションが着る人に自信と勇気を与え、笑顔あふれる新たな未来を想像できることを願っています。

- アイテムラインアップ

Tops \15,400

Shirt \16,500

Knit \18,700

Leggings \7,700

Socks(long) \2,750

Socks(short) \2,200

Shoes(New Balance for emmi) \13,970

Bra top \9,900 (4月発売予定)

Pants \13,200

Pants \15,400

Shoes \14,300

Dress \26,400

Bare top \6,600

Bag \15,400

Shoes(NIKE) \26,730

【10th】eco emmiロゴTシャツ \6,930

10周年を記念したemmiロゴTシャツは、原点を振り返る意味も込めemmiのロゴを大胆にプリントしました。

センターバックには10のロゴをプリント。10周年のロゴマークはラテン語でIO “私”の意味も込められており、多様化するライフスタイルの中、オンでもオフでも自分らしさを表現するモチーフに。

※NVYは、ONLINE限定カラーとなります。

■マシンウォッシャブル ■吸水速乾 ■UVカット ■吸水速乾

【10th】eco emmiロゴスウェット \15,400

【10th】eco emmiロゴスウェットパンツ \15,400

程よい丈感がポイントのemmiロゴスウェット。トップスにはemmiロゴをエンボス加工のように型押ししています。大人っぽさとキャッチーさを兼ね備えたアイテムです。

■オーガニックコットン

【10th】emmiロゴジャガードゴムスカート \20,900

ウエストはオリジナルジャガードゴムでイージーな着心地に加えて、トレンド感をプラス。

両サイドに大きくカーブしたドロスト仕様でお好みのボリュームを楽しめます。

emmiならではのたっぷりボリュームとギャザーディテールで女性らしいスタイリングにもスポーティーさをプラスできる1枚です。

※OWHTはONLINE限定カラーとなります。

【10th】emmiロゴジャガードゴムタックパンツ \16,500

シワになりにくくほどよい伸縮性と落ち感の綺麗な生地に、程よい伸縮性と落ち感の綺麗め素材を使用したストレートパンツです。

軽く折りたたんでもシワになりにくく、シーズンレスでコーディネートに組み込めるので旅行先でも大活躍の1枚です。

【10th】【emmi|NEW ERA】9TWENTYemmiロゴキャンバスキャップ \7,920

人気の9THIRTYをベースにした、中央のemmiロゴと背面の10のロゴがポイントのキャップ。10周年限定モデルです。emmiロゴが女性らしさもありつつ程よくカジュアルな印象にしてくれます。

【emmi|NEW ERA】9TWENTYサテンキャップ \8,580

人気の9THIRTYをベースに、オリジナルカラーを加えたサテンキャップ。サイドにemmiロゴの刺繍を施しました。カジュアルすぎない女性らしさ抜群のキャップは、使い勝手抜群のアイテムです。

【New Balance for emmi】 U509 \13,970

ニューバランスの2000年代ランニングシューズを洗練したファッションアイテムとして提案する「509」。シンプルでスリムなデザインのモデルを、メタリックと遊びの効いたカラーリングで別注。表情の異なるメッシュを組み合わせ、ロイヤルブルーのNロゴをはじめとした艶のあるカラーを随所にのせることで、見る方向によって印象の変わるスペシャルな一足に。今までにないキャッチーなスタイルが完成しました。

店頭発売日:2025年3月13日(木)

- ノベルティ

ブランド10周年を記念して、日頃の感謝を込めたノベルティをご用意しました。emmiのシグネチャーであるスウェット素材を使用したエコバッグ、PC・タブレットケース、エフォートレスなスタイルを叶えるワンピースの3種類です。お買い上げ金額に合わせて、対象のアイテムを1点プレゼント。いずれもなくなり次第終了となります。

【10th Anniversary NOVELTY】emmiロゴ スウェットエコバッグ

税込み15,000円以上お買い上げでプレゼント。

【10th Anniversary NOVELTY】emmiロゴ PC・タブレットケース

税込み23,000円以上お買い上げでプレゼント。

【10th Anniversary NOVELTY】ノースリーブカットソーワンピース

税込み42,000円以上お買い上げでプレゼント。

- 菅原小春さんコメント

――本日の撮影はいかがでしたか?

とても楽しかったです!10周年というお祝いの機会に踊れてうれしかったです!

――心の健康のために出会えてよかったと思う趣味は?

ダンスが趣味です!

――人生で大事にしているモットーや座右の銘は?

「いっぱい食べて、いっぱい飲んで、いっぱい寝て、いっぱい踊る!」。あと、海に行ことです!

――将来の夢、今後の目標は?

踊ること!

――自分が1番輝いている瞬間は?

踊っている時!

――地球の未来のために心がけているエコな習慣は?

ビニール袋が嫌いなので、絶対もらわないです。あと、踊るときの飲みものは水って決めていますし、

海にはしょっちゅういくのでそのときはゴミ拾いをします。ゴミ拾いは心に余裕がある時しかできないですけど、いつもお世話になっているのでしていますね。

――最後に、10周年を迎えたemmiにコメントをお願いします。

emmi10周年おめでとうございます!

今回はemmiと一緒に踊れて楽しかったです!幸せでした!これからもよろしくお願いします!

【菅原小春について】

1992年2月14日生まれ。幼少期に創作ダンスを始め、小中高生の時に数々の有名ダンスコンテストで優勝。2010年に渡米し、独自のダンススタイルが高く評価され、海外でも一目置かれるダンサーとなる。有名アーティストからのオファーも多く、TAEMIN(SHINee)、SHINee、EXILE、少女時代、2NE1、三浦大知、CRYSTAL KAY、MONDO GROSSOなどの振り付け、MV出演し、RIHANNA、安室奈美恵、SMAPなどのダンサーを務めた経験がある。女優業では、2018年に黒田育世の舞台「ラストパイ」で主演、2019年NHK大河ドラマ「いだてん」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。

【emmi(エミ)】について

クリアモードをコンセプトにしたベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェア。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。

【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp

【Instagram】

@emmi.jp<https://www.instagram.com/emmi.jp>

@emmiyoga_official<https://www.instagram.com/emmiyoga_official>

【emmi Official X】

https://x.com/sneakersbyemmi?s=21