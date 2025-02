【キャンメイク】ブランド初、待望のクッションファンデーションが登場！“薄膜×ツヤ×崩れにくさ”のすべてを追求した「フィットグロウクッション」が2025年2月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)のメイクアップブランド「キャンメイク」は、薄膜・ツヤ・崩れにくさのすべてを追求したブランド初のクッションファンデーション「フィットグロウクッション」(全2色)を2025年2月下旬より新発売いたします。

- 商品概要:新商品「キャンメイク フィットグロウクッション」 全2色 各\1,650(税込)

お待たせしました(ハート)うるんと水分感&透明ツヤ肌仕上げの、キャンメイク初・クッションファンデーションが誕生!

長らく「キャンメイクにはクッションファンデーションはないの?」とのお声をいただいてきましたが、今回多くの皆さまからのご要望にお応えし、こだわりのクッションファンデーションがついに完成しました!薄膜・ツヤ・崩れにくさのすべてを追求し、まるで塗っていないかのような薄膜でありながら毛穴・シミ・クマなどの肌悩みを自然にカバー。うるんと水分感をまとった、透明ツヤ肌な仕上がりが続きます。

かわいいリボンデザインのパッケージ01 ライト

【商品特長】

■もっちり透明ツヤ肌仕上げ

・もっちりと内側から溢れるようなツヤ感

・自然に顔色がトーンアップし、フィルターをかけたような透明感のある仕上がり

■塗っていないような薄膜&うるんと水分感

・まるで塗っていないみたいに薄膜で、ムラなくお肌にフィット

・軽いつけ心地でなじませやすく、厚塗り感のないみずみずしい使用感

■お肌をキレイに“魅せる”ナチュラルカバー

・薄膜でありながら、お肌の悩みをナチュラルにカバー

・シワが目立ちにくく、ほうれい線にたまりにくい

【カラー展開】 全2色 新発売

01 ライト:明るいベージュ

02 ナチュラル:自然なベージュ

「フィットグロウクッション」企画者の思い

企画者自身が、長年頬の毛穴落ちや小鼻の横のヨレなど、ベースメイクの崩れ方に悩みを抱えていたからこそ、納得のいくキレイな仕上がりをとことん追求しました!

ぜひ、こだわりの薄膜感、ツヤ感、そして崩れにくさをご体感ください(ハート)

01 ライト:明るいベージュ

01 ライト※仕上がりイメージ

02 ナチュラル:自然なベージュ

02 ナチュラル※仕上がりイメージ

<使用方法>

●使う順番:スキンケア→下地→ 【本品】→フェイスパウダー

パフでファンデーションを適量とり、軽くポンポンと叩くようになじませながら

塗布してください。

●塗る順番:頬→額→目元→口元→鼻周りの順がおすすめ

鼻周りは塗りすぎに注意し、パフに残った少量のファンデを最後に薄く塗布

すると、ヨレにくく、崩れにくくなります。

細かい部分まで塗りやすい!「しずく型パフ」付

表面裏面

- 2025年、キャンメイクは40周年へ

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したキャンメイクは、この春40周年を迎えます。

これからも「かわいい!に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい!」に出会えますように(ハート)

【40周年プロローグ動画公開中】https://youtu.be/1lJrXd1K8mg?si=a41jRjRFtiU4bRvK

公式サイト : https://www.canmake.com/

インスタグラム: https://www.instagram.com/canmaketokyo/

X: https://twitter.com/canmaketokyo