第37回日本軟骨代謝学会 東京大学大学院 医学系研究科 整形外科 笠井 太郎 医師 登壇 について
CPC株式会社
CPC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 井上 啓太）は、再生医療の導入から運営までを支援するサービスに加え、再生医療等安全性確保法の許可を受けた細胞培養加工施設において、医療機関様から細胞培養加工を受託する業務を行なっています。
第37回日本軟骨代謝学会におきまして、当社の提携医療機関であるお茶の水セルクリニック非常勤の笠井 太郎 医師が登壇します。
概要
シンポジウム 「OA:新規治療法開発への挑戦」
演題：「脂肪由来間葉系幹細胞投与による変形性関節症の症状軽減の分子メカニズムの解明」
開催日程：2025年3月7日（金）11:20～12:20
開催場所：今池ガスホール （名古屋市千種区今池1-8-8）
演者：東京大学大学院 医学系研究科 整形外科 笠井 太郎 医師
※セミナーへの参加方法は、第37回日本軟骨代謝学会のHPよりご確認ください。
URL：第37回日本軟骨代謝学会【2025年3月7日（金）・8日（土）今池ガスホール（名古屋市）】(https://www.congre.co.jp/37thjscm/)
【CPC株式会社】
本社所在地：東京都千代田区神田駿河台3-4 電話番号 ：03-3518-5666
代 表 者：代表取締役社長 井上 啓太 ホームページ：https://cpc-corp.jp/