映画『ウィキッド ふたりの魔女』の世界観に浸る、光と花のアート体験型イベント開催決定！

株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区 代表:村松亮太郎)は、3月7日(金)の映画『ウィキッド ふたりの魔女』の公開に先駆けて、一足早く作品の世界観に浸れるイベント「WICKED×NAKED FLOWERS FOR YOU」にて、企画・演出・制作を手掛けています。本イベントは、入場無料(事前予約制)で、有楽町マルイ8F NAKED FLOWERS FOR YOUにて2025年3月1日(土)~3月9日(日)の9日間開催されます。

■花と魔法に導かれ、ふたりの魔女と巡る、映画『ウィキッド ふたりの魔女』の世界への旅

クリエイティブカンパニーNAKED, INC.の人気アート展「NAKED FLOWERS FOR YOU」と、映画『ウィキッド ふたりの魔女』がコラボレーション決定。グリーンとピンクに彩られた魔法と花が導く幻想的な空間で、映画の世界を満喫できる体験型イベントを開催します。会場では、特別な「魔法の鍵」となる二次元コード付きのカードを手に、映画『ウィキッド ふたりの魔女』の世界へ旅立つ仕掛けを用意。映画内の招待状をモチーフにデザインされたカードをかざすことで、会場内で物語に関する演出が楽しめます。

映画の象徴的なシーンが映し出される『NAKED BIG BOOK』や、物語の舞台であるエメラルドシティを表現し、本会場でしか見ることができない本編映像と共に映画内の魅力的な楽曲を楽しむことが出来る『EMERALD CITY HARMONY』、エルファバとグリンダを象徴するグリーンとピンクの花々が咲き誇るインタラクティブエリア『桜彩 OUSAI -GREEN & PINK GLOW-』など、映画『ウィキッド ふたりの魔女』の世界観を体験できるコンテンツが充実しています。

ネイキッドと映画『ウィキッド ふたりの魔女』だからこそお届けできる、美しく幻想的な物語の世界をお楽しみください。

また、3月1日(土)から3月6日(木)までムビチケ前売券(カード)の販売も決定。会場でしか手に入れられないポストカードサイズの購入者限定特典もお見逃しなく。

※現金のみのお取り扱いとなります。特典は先着順となり、無くなり次第終了となります。

■映画『ウィキッド ふたりの魔女』について

全世界で6,500万人以上を魅了し、100以上の演劇・音楽賞を受賞した名作ミュージカル「ウィキッド」が、驚異の映像美と圧倒的なスケールで映画化。『クレイジー・リッチ!』のジョン・M・チュウ監督が手がけ、主演にはトニー賞やグラミー賞を受賞した実力派シンシア・エリヴォと、唯一無二の歌声を持つアリアナ・グランデが名を連ねます。名作小説「オズの魔法使い」で少女ドロシーがオズの国に迷い込むずっと前に遡り、この国で最も嫌われた“悪い魔女”エルファバと、最も愛された“善い魔女”グリンダの知られざる友情と運命を描いた物語。世代を超えて心に響く感動の超大作としてスクリーンに登場します。

映画オフィシャルサイト:https://wicked-movie.jp/

「WICKED×NAKED FLOWERS FOR YOU」 作品紹介(一部)

【BIG BOOK】ネイキッドオリジナルデザインの巨大な本のオブジェ。物語がページをめくるように展開し、最後にはエルファバとグリンダが立体的に登場。まるで飛び出す絵本のような幻想的な演出が楽しめます。【EMERALD CITY HARMONY】物語の舞台であるエメラルドシティをイメージした空間。各ブースでは「魔法の鍵」となる二次元コードをかざすことで、本会場でしか見ることができない本編映像と共に、映画内の魅力的な楽曲を楽しめます。さながら映画の中へトリップした気分に。【SECRET DOOR】「魔法の鍵」となる二次元コードをかざし、扉を開けると、目の前には映画ウィキッドのシズ大学の図書館や寮の部屋につながります。

「WICKED×NAKED FLOWERS FOR YOU」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1065_1_310351da25a46fa2a69c4576edc1a2b1.jpg ]

NAKED, INC.(ネイキッド)について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出など。

