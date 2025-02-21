TikTok LIVEにて、ゲームLIVE配信のスタークリエイターを決定するLIVEイベント「ゲームスターズ2025 Season1」を3月12日(水)より開催
ショートムービープラットフォーム「TikTok (ティックトック)」は、TikTok LIVEにおいて素晴らしいゲームLIVE配信を届けるスタークリエイターを決定する公式イベント
「ゲームスターズ2025 Season1」を、2025年3月12日(水)より開催します。本イベントでは、ゲームLIVE配信中の視聴者数やコメント数などに基づき、最も素晴らしいゲームLIVE配信クリエイターを決定し、称えます。
本イベントは、視聴者数やコメント数など、配信の盛り上がりを示す指標をもとに配信パフォーマンスの優れたゲーム配信者を決定し、称える企画です。ランキング上位者には順位に応じて豪華特典を贈呈します。事前エントリー制で、イベントページ(https://campaign-va.tiktokv.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/pages/home/index.html?campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000006589449220&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1537440259&activityId=7470648679201295159&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid)のエントリーボタンを押せばエントリー完了です。 事前エントリーは本日、2025年2月21日(金)より開始します。さらに、本イベントの優勝者は、優れたゲーム配信者として、Gaming LIVE Proに認定される可能性があります。(※1)
※1 Gaming LIVE Proへの認定は選定基準があります。すべての優勝者が対象となるわけではありません。
【Gaming LIVE Pro概要】
Gaming LIVE Pro特設ページはこちら(https://campaign-va.tiktokv.com/falcon/fusion_revive/pages/modular/index.html?api_env=&__live_platform__=webcast&lang=en&isRTL=0&short_id=82681603&activityId=7385142631098501894&allowCountries=&biz_id=3&_pia_=1)
【ゲームスターズ2025 Season1概要】
- エントリー期間: 2025年2月21日(金) 12:00～3月9日（日）23:59
- 開催期間: 2025年3月12日(水) 12:00 ～ 3月16日(日) 23:59
- イベント詳細: リンクはこちら(https://campaign-va.tiktokv.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/pages/home/index.html?campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000006589449220&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1537440259&activityId=7470648679201295159&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid)
- 参加方法:・イベントページのエントリーボタンを押すことでエントリー完了
- エントリー対象者:・満18歳以上かつ日本滞在中のクリエイター・ゲームトピックを選択してゲーム配信をするクリエイター・ランキング期間中、宝箱が非表示となることに合意するクリエイター
- イベントルール:
・配信時間: 6,000Pt/1h (1日上限30,000Pt)・動画投稿: 40,000Pt (1日上限40,000Pt)・視聴者数 (3分以上視聴): 150Pt (上限なし)・視聴者数 (1秒以上視聴): 5Pt/1人 (1日上限80,000Pt) ・コメント人数: 50Pt/1人 (1日上限100,000Pt)
・ショートムービー経由のLIVE視聴者: 50Pt/1人 (1日上限200,000Pt)
※ 連続して配信する必要はありません。適度に休憩をとりながら配信をお楽しみください。
※ ゲームトピックを選択しているLIVE配信のみがポイントの対象となります。
- 特典: 詳細はこちら(https://campaign-va.tiktokv.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/pages/home/index.html?campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000006589449220&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1537440259&activityId=7470648679201295159&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid)
【TikTokについて】
TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。