sumika好きを公言するSnow Man・深澤辰哉が片岡健太提供の楽曲について語る！2人の対談模様をJ-WAVE『SPARK』で2/24(月)24時オンエア！

株式会社J-WAVESnow Man・深澤辰哉、sumika・片岡健太

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月～木曜24時から放送中の番組『SPARK』。毎週月曜日はsumikaがナビゲーターを務めています。2月24日の放送回は、sumika好きを公言するSnow Man・深澤辰哉をゲストにお招きし、片岡健太との対談をお届けします。

Snow Manは、今年1月に初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』をリリース。同作に収録された深澤のソロ楽曲『iro iro』は、深澤が敬愛するsumikaの片岡健太が作詞・作曲を担当した一曲です。そこで今回は、提供楽曲の制作秘話を掘り下げるほか、『iro iro』について深く語り合います。

深澤辰哉（Snow Man）×片岡健太（sumika）でお届けする、2月24日の放送回をお楽しみに！

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250225000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250225000000)

【番組情報】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：SPARK

放送日時：2月24日（月）24:00～25:00

ナビゲーター： sumika

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/spark/

番組X：https://x.com/JWAVESPARK

ハッシュタグ：#sp813