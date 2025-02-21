sumika好きを公言するSnow Man・深澤辰哉が片岡健太提供の楽曲について語る！2人の対談模様をJ-WAVE『SPARK』で2/24(月)24時オンエア！
株式会社J-WAVE
Snow Man・深澤辰哉、sumika・片岡健太
Snow Man・深澤辰哉、sumika・片岡健太
ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週月～木曜24時から放送中の番組『SPARK』。毎週月曜日はsumikaがナビゲーターを務めています。2月24日の放送回は、sumika好きを公言するSnow Man・深澤辰哉をゲストにお招きし、片岡健太との対談をお届けします。
Snow Manは、今年1月に初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』をリリース。同作に収録された深澤のソロ楽曲『iro iro』は、深澤が敬愛するsumikaの片岡健太が作詞・作曲を担当した一曲です。そこで今回は、提供楽曲の制作秘話を掘り下げるほか、『iro iro』について深く語り合います。
深澤辰哉（Snow Man）×片岡健太（sumika）でお届けする、2月24日の放送回をお楽しみに！
番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。
▼radikoで聴く
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250225000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250225000000)
【番組情報】
放送局：J-WAVE(81.3FM)
番組名：SPARK
放送日時：2月24日（月）24:00～25:00
ナビゲーター： sumika
番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/spark/
番組X：https://x.com/JWAVESPARK
ハッシュタグ：#sp813