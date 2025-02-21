BtoBマーケティング活動計画のつくりかた│2025年最新版
株式会社シャノン
マーケティングの活動計画が大事だとわかっていても「顧客接点が複雑化している影響で年間計画が立てにくい」と感じたことはありませんか？
- タイトル：BtoBマーケティング活動計画のつくりかた│2025年最新版
- 開催日時：3月11日(火) 15:00～15:40 （40分）
- 開催場所：オンライン
- 参加費 ：無料
- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門
- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53014?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250311(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53014?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250311)
- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード ：3976（東証グロース）
- 代表者 ：代表取締役：永島 毅一郎
- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- URL ：https://www.shanon.co.jp/
詳細・お申込みはこちら
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53014?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250311(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53014?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250311)
■ウェビナー内容
マーケティングの活動計画が大事だとわかっていても「顧客接点が複雑化している影響で年間計画が立てにくい」と感じたことはありませんか？
このウェビナーではテンプレートを活用しながら、マーケティングの活動計画を立案する方法をご説明いたします。
【内容紹介（一部）】
・ 目標と活動の連携方法
・ 定常施策とスポット施策
・ 獲得計画と引き上げ計画の連動
このウェビナーを新年度の年間計画立案のきっかけにしていただければ幸いです。
■開催概要
- タイトル：BtoBマーケティング活動計画のつくりかた│2025年最新版
- 開催日時：3月11日(火) 15:00～15:40 （40分）
- 開催場所：オンライン
- 参加費 ：無料
- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門
- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53014?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250311(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/53014?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250311)
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジー、メタバースまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード ：3976（東証グロース）
- 代表者 ：代表取締役：永島 毅一郎
- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- URL ：https://www.shanon.co.jp/