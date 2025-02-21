【話題沸騰】香港発！石木花盆栽との異色コラボで即完売。今ストリートヘッズに話題の「432hz」がついに「60％LEVELY」にて販売開始！

株式会社シックスティーパーセント

アジアオンラインセレクトストア「60% Levely」に「432hz」が入店。



432Hzは、「自然との調和を取り戻す」ことを掲げ、エコフレンドリーな素材を採用し、機能性に優れたデザインを通じてアウトドアと都市のバランスを再構築することを目指した新感覚アウトドアブランド。

そんな「432hz」のアイテムは「60% Levely」で購入可能。

販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/shops/432hz

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/432hz.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/432hz.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

432hz ｜ 432hzは2024年に香港で設立されたユニセックスのアウトドアブランド。過去から未来へをテーマとした革新的な商品ラインナップが特徴で、25歳から45歳の男性を中心に支持を得ています。ANCIENTS(R)は、伝統的なアウトドアウェアに新世代の都市機能を取り入れ、日常生活とアウトドアの要素をシームレスに融合させることで、都市生活者の多様なライフスタイルに応える独自のブランドスタイルを確立しています。

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2024年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-33-15

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP