ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦ÀÄÌÚÃèÈÁ¡¢´äËÜÍý¸ê¡¢±ö³øºÚÆá¡¢¿Ü±Ê¿´³¤¡¢ÌøËÙ²ÖÎç¤¬¿·¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¡×¤ËÄ©Àï¡ª2·î23Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¿·´ë²è¥¹¥¿ー¥È
¡ØABEMA¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°¥µ¥Ã¥«ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¸ø¼°Àï324»î¹ç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢MLB¡Ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤äÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2024Ç¯2·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤ÎÀÄÌÚÃèÈÁ¤µ¤ó¡¢´äËÜÍý¸ê¤µ¤ó¡¢±ö³øºÚÆá¤µ¤ó¡¢¿Ü±Ê¿´³¤¤µ¤ó¡¢ÌøËÙ²ÖÎç¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·´ë²è¡ÖÂç¿Í¤ÎÉô³èÆ°¡¡¥Õ¥Ã¥È¥´¥ë¥ÕÊÔ¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë5¿Í¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¡£¥Õ¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¤Ï¥´¥ë¥Õ¥Üー¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¤ò»È¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎµÓ¤Ç½³¤ê¿Ê¤á¡¢¥Ô¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂÇ¿ô¤ò¶¥¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¤Ï¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µÞÂ®¤Ë¶¥µ»¿Í¸ý¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î½ê¿®É½ÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¹Ö»Õ¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯´ðÁÃ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÄ©Àï¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØABEMA¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§¡¡2·î23Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ～10»þ30Ê¬¡¡
ÊüÁ÷URL¡§ https://abema.tv/channels/world-sports/slots/9M4pYFdfrbXoom
ÈÖÁÈURL¡§ https://abema.tv/video/title/139-152
½Ð±é¼Ô¡§
¡Ú¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡Û
ËêÌîÃÒ¾Ï
¡Ú¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡Û
±óÆ£Í¥
¡Ú¿Ê¹Ô¡Û
À¾ß·Í³²Æ
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£