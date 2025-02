【キャンメイク】大人気「プティパレットアイズ」からスパークリングタイプが登場☆「プランぷくコーデアイズ」からは昨年完売した限定カラー「イチゴプランぷく」が限定再登場！2025年2月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田仁祥)のメイクアップブランド「キャンメイク」は、大人気の持ち歩ける多色アイシャドウパレット「プティパレットアイズ」からスパークリングタイプ限定2色を2025年2月下旬より新発売いたします。また、昨年2月下旬に限定発売し人気を博した涙袋用アイシャドウパレット「プランぷくコーデアイズ」のイチゴニュアンスカラー「イチゴプランぷく」を同日より限定再発売いたします。

- 商品概要:新商品 「キャンメイク プティパレットアイズ(スパークリングタイプ)」限定2色 各\1,210(税込)

いつでも一緒(ハート)多色なのに持ち歩ける8色入りミニパレット「プティパレットアイズ」にラメバージョンが仲間入り!

大人気の多色アイシャドウパレットから、昨年秋に発売したマットタイプに続いてスパークリングタイプが登場!ラメだけがのるパウダー6色と透け感のあるベースが発色するパウダーを2色をセットした、これ1つでアイシャドウが完成する捨て色無しの贅沢な8色パレットです。蓋のラメや持ち手が半透明ピンクのチップなど、透明感を意識したデザインです(ハート)

【商品特長】

■ポーチに入れていつでも持ち歩ける多色パレット

・多色なのに持ち運びしやすいコンパクトサイズ

・朝使用したアイシャドウで外出先でもメイク直しができる

■ラメ6色+透けベース2色!これ1つでアイシャドウが完成する8色ラメパレット

・ラメだけがのる6色とベースが透けて発色するパウダー2色をセット

・普段のメイクにも使いやすいサイズのラメを採用

・自由に色を組み合わせて、自分好みのアイメイクが楽しめる

・他のアイシャドウとの合わせ使いもおすすめ

S01 オーロラキャンディ

■なめらかでモチモチなダブルエンドチップ付き

・まぶた全体にのせやすい太チップとラインカラーをのせやすい細チップのダブルエンド

・きめ細いスポンジなので、まぶたに優しく、なめらかにパウダーが伸ばせる

モチモチな感触のダブルエンドチップ

☆ラメパウダーの特長

・ラメ、パールだけがのる透明感の高い仕上がり

・高輝度ガラスパール・普段のメイクに使いやすいサイズのラメを採用

・なめらかにムラなく伸ばせて、しっとりとした粉っぽくない仕上がり

(ハート)透けベース発色パウダーの特長

・透け感のある発色で上にラメを重ねてもキラキラ感がキレイ

・繊細なパールなのでベースのみ使うと上品な印象に、ラメを重ねると華やかな仕上がりに!

・なめらかにムラなく伸ばせて、しっとりとした粉っぽくない仕上がり

※パウダーは、密着力が高くラメ飛びもしにくく、キレイな仕上がりを長時間キープします。

S01S02

☆ラメパウダー

(ハート)透けベース発色パウダー

【カラー展開】 限定2色 新発売

★<限定> S01 オーロラキャンディ:透明感あふれる青み系

★<限定> S02 マカロンキャンディ:温かみを感じる黄み系

S01 オーロラキャンディ※仕上がりイメージS02 マカロンキャンディ※仕上がりイメージ

プティパレットアイズ(スパークリングタイプ) デザインのこだわりポイント

「プティパレットアイズ」シリーズ共通のクラッチバッグをイメージした可愛いパッケージ。蓋には、ラメを練り込んでスパークリング感のあるキラキラなデザインに☆

さらに、モチモチ感触のチップは持ち手部分を半透明ピンクにするなど、透明感を意識したパレットに仕上げました(ハート)

- 商品概要:「キャンメイク プランぷくコーデアイズ」 限定再発売1色 \792(税込)

ぷっくり涙袋がつくれる涙袋用アイシャドウパレットのイチゴニュアンスカラー「イチゴプランぷく」が、今年も限定で登場!きゅるんとあざといイチゴみレッドで、アイドルのようなジューシーでぷっくりとした目元を演出します(ハート)

★注目ポイント

<限定再発売> 04 イチゴプランぷく

昨年2月下旬に限定発売した際に大変ご好評をいただきました「イチゴプランぷく」が、今年もイチゴの季節に帰ってきました!赤みがあるので、まるでアイドルのようにぷっくりとした、ジューシーで

はちきれそうな涙袋がつくれます。アイシャドウとして上まぶたに使うのもおすすめ!昨年同様、可愛い限定いちごデザイン容器です(ハート)

04※仕上がりイメージ

【商品特長】

■マット・パール・ラメ+血色影カラーの涙袋用アイシャドウパレット

・涙袋用に同系色のマット・パール・ラメの3種類+影用に1色のパウダーをセット

・その日のメイクやTPOに合わせて自由に仕上がりが選べる

■こだわりの“血色影カラー”

・影寄りの色みなのに血色感もあって目元が暗くならない絶妙カラー

・淡い発色のマットカラーで自然な立体感のある涙袋にみせる

■涙袋用チップ&涙袋の影用ブラシ付

・涙袋用チップは、肌当たりが良くなめらかでモチモチの感触

・きめ細かいスポンジなので、なめらかにパウダーが伸ばせる

・涙袋の影用ブラシは、斜めカットで狙った部分に影が描ける

【カラー展開】 全4色/新発売 限定再発売1色

<既存色> 01 アプリコットプランぷく:ナチュラルな印象に仕上がるコーラルカラー

<既存色> 02 サクラプランぷく:かわいい印象に仕上がるピンクカラー

<既存色> 03 ミルクティプランぷく:ニュートラルなほんのりピンクベージュ

★<限定再発売> 04 イチゴプランぷく:きゅるんとあざといイチゴみレッド

03と04を重ねて使うと「イチゴミルクティプランぷく」に!

ミルキーピンクのやわらかな可愛い目元に仕上げます(ハート)

01020304

- 2025年、キャンメイクは40周年へ

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したキャンメイクは、この春40周年を迎えます。

これからも「かわいい!に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届け

してまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい!」に出会えますように(ハート)

【40周年プロローグ動画公開中】https://youtu.be/1lJrXd1K8mg?si=a41jRjRFtiU4bRvK

公式サイト : https://www.canmake.com/

インスタグラム: https://www.instagram.com/canmaketokyo/

X: https://twitter.com/canmaketokyo