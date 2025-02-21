スマートフォンからノートPCまで幅広く対応する最大65W出力のカーチャージャー2月21日に発売

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、USB PDに対応し、スマホ、タブレットを急速充電でき、最大67W出力の車載用USB充電器「200-CAR114」を発売しました。






おすすめポイント

●最大65Wの高出力設計


●USB Type-C×2、USB-A×1で複数デバイスを同時充電


●12V/24V対応でで幅広く使用可能



掲載ページ

カーチャージャー PD対応 最大65W Type-C×2 USB-A×1 12V/24V車対応 PD-PPS対応 スマホ タブレット ノートパソコン Switch


型番：200-CAR114　販売価格：3,619円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR114



特長を動画で見る
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XTLSltshNqo ]


■ノートPCも充電できる最大65W出力

USB Power Delivery（PD）規格に対応し、最大65Wの高出力を実現。スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchの充電にも対応しています。外出先や長距離移動中でも、バッテリー切れを気にせず安心して使用できます。




■3ポート搭載で複数デバイスを同時充電

USB Type-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能。急速充電が必要なスマホやタブレットをはじめ、家族や同乗者とシェアしながら快適に利用できます。





■PPS対応で効率的＆安全な充電

USB PD-PPS（Programmable Power Supply）に対応。充電中の電圧と電流を細かく調整し、デバイスごとに最適な電力を供給することで、発熱を抑えながら効率的な充電を実現。バッテリーへの負担を減らし、安心して使用できます。





■12V/24V対応であらゆる車種に適応

普通車（12V）からトラック（24V）まで幅広い車両に対応。営業車や配送トラックなど、長時間の移動を伴うユーザーにも最適です。仕事中やレジャー時でも、車内で充電環境を確保できます。





■コンパクト設計でシガーソケットにすっきり収納

本体サイズは直径3.58cm×長さ7.55cmのコンパクト設計。アクセサリソケットにすっきりと収まり、運転の邪魔になりません。シンプルなデザインで車内の雰囲気を損なうことなく、スマートに充電が可能です。




商品詳細


サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR114


サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-car114/


サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


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サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/726416803


サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWWPQ3J1



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https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004035007


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サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。