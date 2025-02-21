スマートフォンからノートPCまで幅広く対応する最大65W出力のカーチャージャー2月21日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、USB PDに対応し、スマホ、タブレットを急速充電でき、最大67W出力の車載用USB充電器「200-CAR114」を発売しました。
おすすめポイント
●最大65Wの高出力設計
●USB Type-C×2、USB-A×1で複数デバイスを同時充電
●12V/24V対応でで幅広く使用可能
掲載ページ
カーチャージャー PD対応 最大65W Type-C×2 USB-A×1 12V/24V車対応 PD-PPS対応 スマホ タブレット ノートパソコン Switch
型番：200-CAR114 販売価格：3,619円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR114
特長を動画で見る
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XTLSltshNqo ]
■ノートPCも充電できる最大65W出力
USB Power Delivery（PD）規格に対応し、最大65Wの高出力を実現。スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchの充電にも対応しています。外出先や長距離移動中でも、バッテリー切れを気にせず安心して使用できます。
■3ポート搭載で複数デバイスを同時充電
USB Type-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能。急速充電が必要なスマホやタブレットをはじめ、家族や同乗者とシェアしながら快適に利用できます。
■PPS対応で効率的＆安全な充電
USB PD-PPS（Programmable Power Supply）に対応。充電中の電圧と電流を細かく調整し、デバイスごとに最適な電力を供給することで、発熱を抑えながら効率的な充電を実現。バッテリーへの負担を減らし、安心して使用できます。
■12V/24V対応であらゆる車種に適応
普通車（12V）からトラック（24V）まで幅広い車両に対応。営業車や配送トラックなど、長時間の移動を伴うユーザーにも最適です。仕事中やレジャー時でも、車内で充電環境を確保できます。
■コンパクト設計でシガーソケットにすっきり収納
本体サイズは直径3.58cm×長さ7.55cmのコンパクト設計。アクセサリソケットにすっきりと収まり、運転の邪魔になりません。シンプルなデザインで車内の雰囲気を損なうことなく、スマートに充電が可能です。
商品詳細
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
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カーチャージャーの選び方|2025年版
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サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
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TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
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仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。