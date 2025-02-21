４月８日にぎふ長良川球場で開催！！プロ野球JERAセ・リーグ公式戦『中日ドラゴンズVS広島東洋カープ』長良川公式戦初のドラチケ取り扱いなど一般販売開始！！
「中日新聞社」はドラゴンズ公式戦in長良川 FIT-EASY presents プロ野球JERAセ・リーグ公式戦『中日ドラゴンズVS広島東洋カープ』を４月８日火曜日午後６時からぎふ長良川球場で開催します。
500円オトクな中日新聞販売店での先行販売に加え、２月２８日からはドラチケや中日プラスなどで一般販売が始まります。長良川公式戦でのドラチケ取り扱いは初めてとなります。
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★長良川公式戦初のドラチケ取り扱い！！
中日新聞販売店での先行販売が好評の長良川公式戦ですが、今回から中日ドラゴンズ公式ファンクラブ会員限定サイト『ドラチケ(https://dragons-ticket.jp/Calendar.aspx?CalendarKind=1)』で取り扱いを開始します。長良川公式戦での『ドラチケ』取り扱いは初めてです。
ファンクラブ会員の方から「『ドラチケ』で長良川球場の試合を買いたい！」という熱い期待に応えて、取り扱いが実現しました。
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★一般販売について
2月28日からは『ドラチケ』のほかに中日新聞販売店、中日プラス、Boo-Wooチケット、ローソンチケット(ローソン、ミニストップ)、チケットぴあ(セブン-イレブン)、イープラス(ファミリーマート)、セブンチケット(セブン-イレブン)のそれぞれで一般販売を開始します。
なお、中日新聞販売店での先行販売期間中に内野指定S1ドラベンチ上が早くも完売するなど良い席で応援するためには早めの購入をおススメします。
★ドラゴンズ公式戦in長良川 FIT-EASY presents プロ野球JERAセ・リーグ公式戦『中日ドラゴンズVS広島東洋カープ』
日時 ２０２５年４月８日（火） 午後６時 試合開始 雨天中止
当日販売開始＝午後２時 開場＝午後４時
場所 ぎふ長良川球場 岐阜メモリアルセンター（岐阜市長良福光） TEL 058-233-8822
交通 名鉄岐阜駅またはJR岐阜駅から岐阜バス『メモリアルセンター前、メモリアルセンター北』下車
※試合当日は一日市場臨時駐車場（鏡島大橋北西）より無料シャトルバスを運行予定。ご利用ください
入場券
◎中日新聞販売店で購入の場合、５００円オトク(外野自由席のこどもを除く)
券種／場所 中日新聞販売店 一般
内野指定SS／バックネット裏 ６，５００円 7,000円
内野指定S1／ドラベンチ上１塁側 完売しました 完売しました
内野指定S1／１塁側 ５，５００円 6,000円
内野指定S3／カープベンチ上３塁側 ５，５００円 6,000円
内野指定S3／３塁側 ５，０００円 5,500円
内野指定A1／ドラブルペン応援１塁側 ５，０００円 5,500円
内野指定A1／１塁側 ４，５００円 5,000円
内野指定A3／カープブルペン応援3塁側 ４，５００円 5,000円
内野指定A3／３塁側 ４，０００円 4,500円
内野指定B1／１塁側 ４，０００円 4,500円
内野指定B3／３塁側 ３，５００円 4,000円
外野自由席おとな １，５００円 2,000円
外野自由席こども ５００円 500円
販売場所
先行販売中！！（500円オトク）
中日新聞販売店 https://www.gifu-chunichi.com/
一般販売(2月28日から)
中日新聞販売店（500円オトク） https://www.gifu-chunich
ドラチケ https://dragons-ticket.jp/Calendar.aspx?CalendarKind=1
中日プラス https://plus.chunichi.co.jp/ticket/index.php
Boo-Wooチケット https://l-tike.com/bw-ticket/sport/dragons20250408/
ローソンチケット(ローソン、ミニストップ) https://l-tike.com/
チケットぴあ(セブン-イレブン) http://t.pia.jp/sports/baseball/rls/rls_select.jsp?artistCd=11026611&date=20250408(http://t.pia.jp/sports/baseball/rls/rls_select.jsp?artistCd=11026611&date=20250408)
イープラス(ファミリーマート) https://eplus.jp/sf/detail/0912150001-P0031763P021001?P1=1221
セブンチケット(セブン-イレブン) https://7ticket.jp/
※車いす席はチケットぴあのみで販売します。
※中止の場合の払い戻しは購入された店舗・箇所で行います。
主催 中日新聞社、中日ドラゴンズ
後援 名古屋鉄道
ホームページ ドラゴンズ公式戦in長良川 https://chunichi-event-han.jp/baseball/
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