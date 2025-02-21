【図書館向けのビッグな最強王図鑑！】『DX版　水中＆空中最強王図鑑［図書館用堅牢仕様］』動画公開!!!

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、『DX版 水中＆空中最強王図鑑［図書館用堅牢仕様］』の紹介動画を2025年2月13日（木）に公開いたしました。

▲『DX版 水中＆空中最強王図鑑［図書館用堅牢仕様］』

■図書館用のDX版「最強王図鑑」の魅力を動画で紹介!!!

子どもたちに人気のメガロドン（サメ）やモササウルスなど、水中生物が戦いを繰り広げる『水中最強王図鑑』と、昆虫、鳥類、恐竜から空の覇者たちが頂点を争う『空中最強王図鑑』が超ド迫力の1冊に合体!!!

図書館・図書室向けのDX版「最強王図鑑」の第3弾、『DX版 水中＆空中最強王図鑑［図書館用堅牢仕様］』が2025年1月30日に発売。紹介動画が公開されました。

「通常版とどう違うの？」「どうすれば読めるの？」「図書室や図書館になかったらどうしたらいいの？」という疑問も解決！ 動画を今すぐチェック!!

★動画はコチラからご覧ください↓★

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7MXPbmbF0EU ]▲DX版『動物最強王図鑑』、『絶滅動物最強王図鑑』に続いて『水中＆空中最強王図鑑』が登場！

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［商品概要］

『DX版 水中＆空中最強王図鑑［図書館用堅牢仕様］』

監修：實吉達郎／G・MASUKAWA

絵：なんばきび／七海ルシア

定価：4,950 円（税込）

発売日：2025年1月30日

判型：A4／196ページ

ISBN：978-4-05-501472-4

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1450147200(https://hon.gakken.jp/book/1450147200)

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・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4055014724/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4055014724/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18093285/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18093285/)

＜電子版＞

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※本書は図書館向け書籍ですので、お読みになりたい方は、お近くの図書館へのリクエストをお願いします。また、一般の書店でもお取り寄せいただくことや、Amazonや楽天ブックス等、取り扱いのある一部ネット書店でお買い求めいただくことができます。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開