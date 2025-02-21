『APEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ）』うさぎメン描きおろしネッシーグッズ再販決定！！
株式会社カイタックファミリー(本社:岡山県岡山市/代表取締役社長:赤木政一)が運営する通販サイト「BLACK BALLOON MARKET」（ブラックバルーンマーケット）にて、人気イラストレーター「うさぎメン」描きおろしのAPEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ）ネッシーグッズを2025年2月10日(月)より再販を開始しています。
『APEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ） うさぎメン ネッシー ぬいショルダー 』
全５色
Price:\4,400 (Tax in)
■5色展開のネッシーぬいぐるみ型ポーチショルダー。ぬいぐるみの背面には小物を入れて頂けるファスナーがありポーチショルダーとしてご使用して頂けます。
ネッシーと一緒にお出かけできるイベントにもぴったりなアイテムです。
販売ページ：
https://blackballoon.market/collections/apexlegends-usgmen
『APEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ） うさぎメン ネッシークッション 』
全５色
Price:\3,850 (Tax in)
■5色展開のネッシークッション。肌触りの良いもちもちの感が魅力の人気商品です。
販売ページ：
https://blackballoon.market/collections/apexlegends-usgmen
【NEW】『APEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ） うさぎメン ネッシーホログラムステッカーセット』
6枚セット
Price:\1,980 (Tax in)
■５色のネッシーとワットソンの衣装を身にまとったネッシーの６枚セットです。角度によって輝きが変化するホログラム仕様。
販売ページ：
https://blackballoon.market/products/z8450ata
● BLACK BALLOON MARKETとは
黒い風船から何が出るかはお楽しみ。ここでしか買えないコンテンツグッズを展開。世界のゲーム・アニメキャラクターの公式ライセンスグッズを展開するオンラインストア。
Official EC Store: https://blackballoon.market/(https://blackballoon.market/)
Twitter: https://twitter.com/BlackBalloon_mt(https://twitter.com/BlackBalloon_mt)
Instagram: https://www.instagram.com/blackballoon_market/
● 会社概要
【商 号】株式会社カイタックファミリー
【本 社】岡山県岡山市北区昭和町3-12
【代 表】代表取締役社長 赤木 政一
【URL】https://www.caitac-family.com/
【問い合わせ先】https://www.caitac.co.jp/inquiry/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 株式会社カイタックファミリー 広報担当：張谷正憲