『APEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ）』うさぎメン描きおろしネッシーグッズ再販決定！！

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株式会社カイタックファミリー


株式会社カイタックファミリー(本社:岡山県岡山市/代表取締役社長:赤木政一)が運営する通販サイト「BLACK BALLOON MARKET」（ブラックバルーンマーケット）にて、人気イラストレーター「うさぎメン」描きおろしのAPEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ）ネッシーグッズを2025年2月10日(月)より再販を開始しています。






『APEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ） うさぎメン ネッシー ぬいショルダー 』

全５色
Price:\4,400 (Tax in)


■5色展開のネッシーぬいぐるみ型ポーチショルダー。ぬいぐるみの背面には小物を入れて頂けるファスナーがありポーチショルダーとしてご使用して頂けます。
ネッシーと一緒にお出かけできるイベントにもぴったりなアイテムです。



販売ページ：


https://blackballoon.market/collections/apexlegends-usgmen







『APEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ） うさぎメン ネッシークッション 』

全５色
Price:\3,850 (Tax in)


■5色展開のネッシークッション。肌触りの良いもちもちの感が魅力の人気商品です。



販売ページ：


https://blackballoon.market/collections/apexlegends-usgmen





【NEW】『APEX LEGENDS (TM) （エーペックスレジェンズ） うさぎメン ネッシーホログラムステッカーセット』

6枚セット
Price:\1,980 (Tax in)


■５色のネッシーとワットソンの衣装を身にまとったネッシーの６枚セットです。角度によって輝きが変化するホログラム仕様。



販売ページ：


https://blackballoon.market/products/z8450ata






● BLACK BALLOON MARKETとは


黒い風船から何が出るかはお楽しみ。ここでしか買えないコンテンツグッズを展開。世界のゲーム・アニメキャラクターの公式ライセンスグッズを展開するオンラインストア。



Official EC Store: https://blackballoon.market/(https://blackballoon.market/)
Twitter: https://twitter.com/BlackBalloon_mt(https://twitter.com/BlackBalloon_mt)
Instagram: https://www.instagram.com/blackballoon_market/



● 会社概要

【商 号】株式会社カイタックファミリー
【本 社】岡山県岡山市北区昭和町3-12
【代 表】代表取締役社長　赤木　政一
【URL】https://www.caitac-family.com/
【問い合わせ先】https://www.caitac.co.jp/inquiry/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 株式会社カイタックファミリー　 広報担当：張谷正憲