外部CTOを格安でつけられる！「CTO壁打ちプラン」をリリースしました
合同会社ゼロイチスタート
週1回30分の定例会議 および リサーチ
- 技術戦略コンサルティング
- Webマーケティング戦略立案サポート
- マネタイズモデル設計支援
- MVP設計サポート
- スケーラビリティ診断
- 緊急技術相談（月1時間）
ノーコード受託開発事業を展開する合同会社ゼロイチスタート（本社：東京都中央区）は、新サービス「CTO壁打ちプラン」をリリースしました。
URL：https://swooo.net/cto-support-plan/(https://swooo.net/cto-support-plan/,)
■背景
AIを中心としたIT技術の発展に伴い、システムやアプリケーションによる新規事業・DXプロジェクトの推進が叫ばれています。一方で、専門知識やノウハウの不足ゆえに、企画立案の段階から頓挫してしまう企業さまが多いことも事実です。
CTO壁打ちプランでは、週1回の定例会議、リサーチ・資料作成支援という必要十分なサポートを低価格で提供することにより、新規事業/DXの技術面・マーケティング面・収益化などあらゆる観点から貴社の企画立案をサポートします。
■サービス内容
▼提供方法
週1回30分の定例会議 および リサーチ
└ 定例会議：30分 × 4回 ＝ 月2時間
└ リサーチ：月2時間
▼提供内容
- 技術戦略コンサルティング
- Webマーケティング戦略立案サポート
- マネタイズモデル設計支援
- MVP設計サポート
- スケーラビリティ診断
- 緊急技術相談（月1時間）
■会社概要
名称：合同会社ゼロイチスタート
事業内容：Web開発・Web制作・Webマーケティング支援・スクール運営
資本金：200万円
URL： https://swooo.net/(https://swooo.net/) , https://swooo.net/flutterflow(https://swooo.net/flutterflow) , https://ai-writer.jp/(https://ai-writer.jp/,)
お問い合わせ先：info@swooo.net