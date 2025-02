【新発売】優眠美容／夜、眠るだけで美しく。ヒュウナイトケアシリーズ発売。

株式会社ナンバースリー優眠美容/夜、眠るだけで美しく

寝ている間に深く濃密な美容タイムへ導く、ヒュウナイトケアシリーズ。

睡眠中に髪を乾燥や摩擦から守り、補修成分が浸透。翌朝の寝ぐせやダメージをケアします。

忙しく朝のケアに時間をかけられない方に最適です。

ヒュウナイトケアシリーズは、睡眠と髪の健康の密接な相互作用に着目して開発されました。睡眠中に体は回復し、新しい細胞が生成されることで、髪の成長サイクルが正常に保たれます。

そこでREMNIGHTTM(=ImmunightTM ※1「ラバンデュラハイブリダエキス※2 配合」とREGENIGHTTM ※1「ティーツリー葉油※2 配合」)を配合。穏やかな香りで心と身体を包み、髪がより健やかに成長するための環境を整えることを目指しました。

※1 LUCAS MEYER COSMETICS 社原料 ※2 エモリエント成分 ★ヒュウナイトケア ララバイマスクを除く

【HUE NIGHT CARE SERIES LINEUP】

〇ヒュウナイトケア トワイライトシャンプー

(販売名:ナンバースリーヒュウ ナイトケア トワイライトシャンプー)

「豊かな泡でやさしく洗浄、ヘアカラー後の髪を美しく守る」

豊かな泡立ちで髪どうしの摩擦を防ぎながら、髪と地肌をやさしく洗い上げます。

ヘアカラー後のダメージを補修し、褪色を抑えながら洗い、染めたての美しい色とツヤをキープします。

〇ヒュウナイトケア ミッドナイトトリートメント

(販売名:ナンバースリーヒュウ ナイトケア ミッドナイトトリートメント)

「ダメージ毛を内側から補修、鮮やかな色ツヤを長持ち」

毛先まで均一に塗布しやすく髪なじみの良いクリームでダメージ毛を内側から補修します。

ヘアカラーの褪色を抑えながら健やかで美しい髪へと導くことで、染めたての美しい色とツヤをキープします。

〇ヒュウナイトケア ナイトタイムオイル

(販売名:ナンバースリーヒュウ ナイトケア ナイトタイムオイル)

「髪に潤いとツヤを与える、高浸透『保水型』オイル」

髪本来が持つ力を高めながら理想の質感と輝きが続く、高浸透「保水型」オイルです。

髪本来が持つ力を引き出し、しなやかな手触り、うるおい、ツヤのある美しい髪へと導きます。

〇ヒュウナイトケア ララバイマスク

(販売名:ナンバースリーヒュウ ナイトケア ララバイマスク)

「眠る時間を、潤い肌の味方に」

保湿成分を含んだシートマスクが肌に密着。お休み前の使用で寝ている間に潤い満ちた透明感のある肌へ。

【CLEAN Beauty】

ナンバースリーのクリーンビューティーは、当社が掲げるVISIONやMISSIONを遂行していくためのCORE VALUEです。

1. Clear - 有害物質を排除。

2. Less is More - シンプルかつ効果的。

3. Ethical & Environmentally Conscious

- 倫理的で環境負荷の少ない製品。

4. Animal-friendly - 動物実験なし。

5. Naturality - 自然由来の成分を使用。

ナンバースリーは製品開発を、このクリーンビューティの基準をもとに行っています。

【バイオマスプラスチック】

今回発売するヒュウナイトケアシリーズ容器※は、石油由来プラスチックを削減し、植物由来のバイオマスプラスチックを採用しています。これにより、CO2排出量の削減にも貢献しています。

※ボトル容器のみ

※ISO14021に基づいて表示しています。

毎日の暮らしにとって。自分の人生にとって。私たちが生きる地球にとって。

よりすこやかで豊かな未来のために、正しい選択をして、自分らしく生きるために。



株式会社ナンバースリーは、今後も環境への配慮とサステナビリティを大切にした商品開発を行ってまいります。