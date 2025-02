【１０９シネマズ名古屋】最新スペック版 「ScreenX」中部地方初上陸記念！グランドオープンに先駆け１０９シネマズ名古屋「ScreenX」プレオープン特別上映が決定！3月4日（火）～6日（木）で実施

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:木村 知郎)は、2025年3月7日(金)からの109シネマズ名古屋(愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-14 マーケットスクエアささしま2F(旧 ラ・バーモささしま))への最新スペック版「ScreenX」の中部地方初導入を記念して、3月4日(火)~6日(木)で『BE:the ONE』『BE:the ONE -MEANT TO BE-』『ボヘミアン・ラプソディ』『トップガン マーヴェリック』を特別上映するプレオープンを実施いたします。

3月4日(火)~6日(木) プレオープンの実施決定!

109シネマズ名古屋に最新スペック版「ScreenX」が3月7日(金)に中部地方で初めて導入されることを記念して、3月4日(火)~6日(木)にプレオープンを行います。上映作品は『BE:the ONE』 『BE:the ONE -MEANT TO BE-』『ボヘミアン・ラプソディ』『トップガン マーヴェリック』の4作品です。2023年の邦楽映画にて動員・興行収入第1位を獲得したライブドキュメンタリー映画からアカデミー賞を受賞した洋画の名作まで、「ScreenX」でしか味わえない映画の世界に没入していくような臨場感をぜひこの機会にご体験ください。

【プレオープン概要】

◆日程

3月4日(火)~6日(木)

◆上映作品・鑑賞料金

『BE:the ONE』 『BE:the ONE -MEANT TO BE-』

2,300円均一

※非会員エグゼクティブシート:+1,000円

※シネマチケット適用不可

※各種サービスデー・各種割引・無料鑑賞適用不可

※応援上映にて実施

※「BE:the ONE -MEANT TO BE-」のみムビチケ使用可

※「BE:the ONE -MEANT TO BE-」は、本編後付け「Masterplan」MV付

『ボヘミアン・ラプソディ』 『トップガン マーヴェリック』

一般・大学生:1,300円

シニア:1,000円

高校生以下:通常料金

エグゼクティブシート:3,000円(シネマポイント非会員のみ)

※シネマチケット適用可

※ムビチケ適用不可

※6ポイント無料鑑賞適用不可

上記金額に加え、ScreenX追加料金700円が発生します。

◆チケット販売(3日間共通)

WEB販売:3月1日(土)0:00より

劇場販売:3月1日(土)劇場オープンより

WEBからの購入はこちら:https://109cinemas.net/nagoya/

中部地方初導入・最新スペック版ScreenX “プレミアムラージフォーマット”とは

◆従来の「ScreenX」

最新のマルチプロジェクション映画上映システムである「ScreenX」は、正面のスクリーンに加え、左右の壁面にも映像が投影され、270度の視界すべてで映画を鑑賞することができ、映画の世界に自分の感覚が没入していくような臨場感を体験することができます。

◆最新スペック版の「ScreenX」

特に、今回109シネマズ名古屋にオープンする「ScreenX」は、従来のシステムをバージョンアップした、中部地方初導入となる最新スペック版となります。

最新スペック版は、左右の壁面に正面と同様のスクリーン素材を施工、また左右の映像を投影するプロジェクターもスペックアップすることで、正面と左右の3面スクリーンの映像が今まで以上に明るく一体化し没入感がさらに増大。今までの「ScreenX」から進化したプレミアムラージフォーマット仕様になっています。

映画の可能性をさらに広げる「ScreenX」のプレミアムラージフォーマットを、ぜひ109シネマズ名古屋でご体感ください。

※導入工事に伴い、109シネマズ名古屋のシアター5は1月21日(火)より休館させていただいております。

プレオープン 上映作品ラインナップ

◆『BE:the ONE』

監督:オ・ユンドン/キム・ハミン

出演:SOTA/SHUNTO/MANATO/RYUHEI/JUNON/

RYOKI/LEO

2023年8月に公開した1作目

2021年、ボーイズグループ発掘オーディション番組「THE FIRST」から火がつき、 鮮烈なデビューから1年、NHK紅白歌合戦に堂々の初出場を果たし、 代々木第一体育館での単独ライブなど国内アーティストとしての地位を確立したBE:FIRST。 デビューして2年目にして、急速な進化が止まらない彼らのオーディションから現在に至る 【集大成】のライブドキュメンタリー映画。

(C) B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved◆『BE:the ONE -MEANT TO BE-』

監督:オ・ユンドン/キム・ハミン

出演:SOTA/SHUNTO/MANATO/RYUHEI/JUNON/

RYOKI/LEO

2024年11月に公開された2作目

映画でしか観られない 「BE: FIRST LIVE in DOME 2 024 "Mainstream - Masterplan”」1日目、東京ドームを揺るがす圧倒的なライブパフォーマンスと、メンバーが涙を流し、BESTY全員の心に刻み込まれたMC、その歴史的な日の全てがこの映画に凝縮されています。併せて、バックステージやリハーサル、更にはメンバー同士の貴重な会話、未公開のスペシャルインタビューまで彼らの「進化」を余すところなく記録。BESTY必見の、彼らの未来へのSTORYが示された感動のライブドキュメンタリー映画。

(C) B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.◆『ボヘミアン・ラプソディ』

監督:ブライアン・シンガー

出演:ラミ・マレック、ジョセフ・マッゼロ、ベン・ハーディ、

グウィリム・リー、ルーシー・ボイントン、

マイク・マイヤーズ、アレン・リーチ ほか

1991年にこの世を去ったフレディ・マーキュリーの半生を描いたミュージック・エンターテインメント映画。監督を『X-MEN』シリーズのブライアン・シンガー、音楽総指揮をクイーンのメンバーであるブライアン・メイとロジャー・テイラーが務める。複雑な生い立ちや、容姿へのコンプレックスを抱える孤独な若者フレディは個性的なメンバーと出会い、音楽バンド<クイーン>として活動を始める。そして彼らは革新的な挑戦によって数々の名曲を生み出し世界的な大

スターとなる。しかし、その裏でフレディには再び孤独の影が忍び寄っていた......。

(C) 2018 Twentieth Century Fox◆『トップガン マーヴェリック』

監督:ジョセフ・コシンスキー

出演:トム・クルーズ、マイルズ・テラー、ジェニファー・コネリー、エド・ハリス、ヴァル・キルマー ほか

アメリカ海軍のエリート・パイロット養成学校“トップガン”に所属するエースパイロット候補生の挫折と栄光の日々を、迫力のスカイ・アクションと瑞々しい青春と恋の群像を合わせて描いた『トップガン』(1986年)の続編。

109シネマズとは

(C) 2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved..

全国21サイト193スクリーンを展開しているシネマコンプレックスチェーンです。1998年に「109シネマズ」ブランド第一号店を開業してから、今年で27年を迎えました。「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、常にその時代の最新鋭設備の導入や、新たなチャレンジを続けています。「IMAX(R)」「IMAXレーザー/GTテクノロジー」「ScreenX(プレミアムラージフォーマット)」は、全て109シネマズが日本で初めて導入しました。

音響面では、良質な音体験を可能にする109シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION(サイオン)」を展開しているほか、2023年4月に東京都新宿区に開業した109シネマズの新ブランド「109シネマズプレミアム新宿」では、世界的音楽家・坂本龍一氏が監修した「SAION -SR EDITION-」を全シアターに導入しました。

さらに映画コンテンツにとどまらず、ドリンクとラベルを自由にカスタマイズできるコーヒーサービス「TAG COFFEE STAN(D)」など、映画を主軸に多方面へエンターテイメントを展開しています。

また、お子さま連れのお客様でも安心して映画をお楽しみいただける「KIDS CINEMA」の導入をはじめとしたすべての人が快適に過ごせる環境の整備や、「キネコ国際映画祭」や野外映画上映会の実施を中心とした街と人との交流の創出など、SDGs活動にも積極的に取り組んでいます。

これからも109シネマズは、お客様に豊かな映画体験をお届けできるよう、邁進してまいります。

