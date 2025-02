《激レア》リヴァー・フェニックス初の主演作『ジミー／さよならのキスもしてくれない』が3月テレビ放送、決定！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

(C) 1988 Island Pictures, Inc. All Rights Reserved. DR 2000 all rights reserved

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10スターチャンネル」では、3月、埋もれてしまった旧作を掘り起こしてお届けする「STAR CHOICE(スター・チョイス)」特集枠で、1993年に惜しまれつつこの世を去った俳優リヴァー・フェニックスの貴重な初主演作『ジミー/さよならのキスもしてくれない』(1987年)を放送します。

1970年生まれのリヴァー・フェニックスは『スタンド・バイ・ミー』、『マイ・プライベート・アイダホ』などの映画作品で世界的人気を獲得、“ジェームズ・ディーンの再来”とも期待されながら、1993年、23歳の若さでこの世を去りました。その後も彼の人気は衰えず、その存在は、多くの洋画ファンの心の中に今も輝いています。

本作は、フェニックスが初主演した青春ドラマ映画で、17歳の多感な少年が大人に成長してゆく過程を、36時間の出来事によって描きます。監督の自伝的小説を、監督自ら脚本も手掛けて映画化し、「フレンズ」でブレイクする前のマシュー・ペリーが、主人公の友人役で出演しているのも注目ポイント。

1998年のDVD発売以降、日本では長らく鑑賞が困難になっていた貴重な作品を、ぜひ「BS10スターチャンネル」にてご覧ください!

《放送情報》

リヴァー・フェニックス初主演『ジミー/さよならのキスもしてくれない』

放送:BS10スターチャンネル(BS10-2チャンネル)※有料放送

放送日時:3月2日(日)よる11:10~ほか

監督:ウィリアム・リチャート

出演:リヴァー・フェニックス、メレディス・サレンジャー、ポール・コスロ、アン・マグナソン、マシュー・ペリー

《あらすじ》

シカゴ郊外の中・上流階級エリアに引っ越してきた17歳のジミー。周囲はお坊ちゃまやお嬢様ばかりだが、ジミーはすぐに溶け込み、リサという恋人もできた。だが高校卒業が近づいたある日、父親が突然、自分の母校へ進学しろと強制してくる。反発するジミーは、ハワイの大学へ進む予定のリサと一緒にハワイに行こうと決意。旅費を稼ぐためジゴロになることを思いつく…。

BS10スターチャンネル「STAR CHOICE」:

https://www.bs10.jp/star/feature/detail/20250392/(https://www.bs10.jp/star/feature/detail/20250392/)

『ジミー/さよならのキスもしてくれない』作品詳細:

https://www.bs10.jp/star/movie/detail/33588/(https://www.bs10.jp/star/movie/detail/33588/)

【BS10スターチャンネル(BS10-2,201ch)】

映画とドラマを愛する全ての人のためのプレミアム映画専門チャンネル。日本語吹き替えでの放送も充実し、ここでしか観られない激レアな吹替版や貴重作、視聴者の観たいにこたえるリクエストコーナー、最新ハリウッド大作から不朽の名作、独占海外ドラマなど極上の映画体験をお届けします。

https://www.bs10.jp/star/