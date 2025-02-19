【緊急決定】土地家屋調査士／オンラインイベント2Days開催！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、土地家屋調査士試験に合格された方を対象として、オンラインイベント2Daysを開催いたします。

■開催要項

開催日時：2/22（土）21:00～22:00│オンラインプレ合格祝賀交流会！

2/23（日）21:00～22:30│全調査士集まれ！地域交流会！

※両日参加はもちろん、どちらか1日のみの参加も大歓迎いたします！

開催会場：zoom（フォーム入力完了後にメールでリンクをお送りいたします）

参加費：無料

参加条件：土地家屋調査士最終合格経験者

※合格年度やアガルートアカデミーの利用有無は問いません

オンラインイベントのお申込はこちら :https://form.run/@agaroot-r5HrvEhiLlfWlEh7EKcO

2/26（水）に明治記念館にて開催される合格祝賀交流会に参加できない方の声を受けて、急遽オンラインでのイベント開催が決定いたしました。

アガルートアカデミーを受講されたことがない方、令和6年度以前に土地家屋調査士試験に合格された方の参加も可能です。

情報交換や意見交換を通じて、新たな繋がりを築き、今後のご活躍に繋げていただければ幸いです。

なお、2/26（水）の合格祝賀交流会もまだまだお申込受け付けております。

合格者の皆さまが一同に会し、交流・情報交換をすることができる貴重な場となります。

新たな繋がりを築き、今後のご活躍に繋げていただければ幸いです。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

合格祝賀交流会の詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/chousashi/celebration/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/