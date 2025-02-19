小柄女性向けブランド「COHINA」、ブランド初のコンセプトストア「Casa COHINA Aoyama」をオープン

株式会社EGBA

“小柄女性の美しさ” を追求し、「あなたに陽が当たる服を」をコンセプトに掲げるアパレルブランド「COHINA (コヒナ) (https://cohina.net/)」。このたび、ブランド初となるコンセプトストア「Casa COHINA Aoyama(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)」を、2025年2月23日 (日)、 東京・青山にアポイント制にてオープンいたします。

Casa COHINA Aoyama (東京都港区南青山2-20-4 SAT-1ビル 1F)

もっと自由に、もっと自分らしく──

小柄な女性が抱える悩みに寄り添い、自信をもって輝ける場を。

その想いから生まれた、コンセプトストア「Casa COHINA Aoyama(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)」。

小柄女性たちが「Casa ＝ 家」に集い、語り合いながら心地よくお買い物を楽しむことができる、コミュニティ空間。オンラインの枠を超え、試着の高揚感とともに、お気に入りの一着をその場で手に入れる喜びを体感していただけます。

ラックやカウンターの高さに至るまで、小柄女性のために設計された特別な空間には、どこよりも豊富なラインナップが並び、限定・先行アイテムもご用意。受注会やスタイリングイベント、SHOP in POP UPなど、ここでしか体験できない特別なひとときをお届けします。

さらに、オープンを記念して、職人の手で一針ずつ刺繍を施したデニムを、数量限定で発売いたします。

小柄女性のために生まれた、唯一無二の場所。

COHINA(https://cohina.net/) / ŚTRATA(https://cohina.net/collections/strata-all-items)が紡ぐ世界観を、心ゆくまでご堪能ください。

Casa COHINA Aoyama :https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open

あたたかな陽だまりの光に包まれ、静かに目をさます。

まだ誰も知らない、新しい1日のはじまり。



小さな足音が響き、扉がひらく。

やわらかな空気が満ち、心ほどけていく。

ここはぬくもりを灯す場所、「Casa ＝家」。



with a new view

鏡のなかで出逢う、まだ知らない新しい自分。

纏うたびに心が躍り、自分をもっと好きになれる。

そっと背中を押してくれる、特別な一着とともに。



Casa COHINA Aoyama

小柄な女性たちが集う、もうひとつの居場所───

What’s Casa COHINA Aoyama(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)?

Experience at Casa COHINA(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)

- アポイント制にて、お買い物をゆっくりと楽しめる特別な空間。

- COHINA公式スタッフ・ライバーが、一人ひとりの小柄女性に合わせ、心地よい接客を提供。

- サイジングから素材感、シルエット、細部のディテールなど、こだわり抜いた服作りを体感できる。

- 先行受注会、有資格スタッフやスタイリストによるパーソナルコーディネートなど、ここでしか体験できない特別なイベントを開催。

- アーティストによる作品展示、未発売のサンプルが展示されるショールーム機能を併設。

Special Items for Casa COHINA(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)

- 限定・先行アイテムが揃い、「Casa＝家」で使いたくなるようなホームグッズも展開。

- 他業種とのコラボレーションや、期間限定のSHOP in POP UPを開催。

Identity of Casa COHINA(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)

- 身長150cm前後の小柄女性のために、ラックやカウンターに至るまで完全オリジナルで設計。

- 要所に施されたアーチのディテールが、「Casa ＝ 家」の温もりを感じさせる空間に。

- 壁面は150cm付近で色が変わるグラデーションデザインを採用し、小柄な女性のための特別な空間を演出。

- 約100平米の面積で、どこよりも広く、豊富なラインナップを展開。

Casa COHINA Aoyama :https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open

Limited Items for Casa COHINA Aoyama(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)

「Casa COHINA Aoyama(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)」オープンを記念し、限定デニムをご用意しました。

絶大な人気を誇るカラーセミワイドストレートデニムに、職人が一つひとつCOHINAロゴと「お花」の刺繍を入れた、特別な一点。

2月23日 (日) より、数量限定にてお届けします。

Open Novelty for Casa COHINA Aoyama(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)

「Casa COHINA Aoyama(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)」オープンを祝し、限定ノベルティをご用意しました。

先着で、2025 Spring CollectionのLOOKを載せたオリジナルステッカー・ポスター、COHINAオリジナルのミネラルウォーターをプレゼントいたします。

Information of Casa COHINA Aoyama(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)

Casa COHINA Aoyama (東京都港区南青山2-20-4 SAT-1ビル 1F)

Casa COHINA Aoyama 2月23日 (日) 12:00よりオープン！(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)

■ 営業時間：12:00 - 19:00

＊アポイント制 ご予約はこちら(https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open)

■ 定休日：月、水、日曜日

＊2月23日 (日)・24日 (月・祝) は臨時営業

＊2月25日 (火)・26日 (水)は臨時休業。2月27日 (木) より通常営業いたします。

■ 所在地：東京都港区南青山2-20-4 SAT-1ビル 1F

■ アクセス：東京メトロ銀座線、外苑前駅より徒歩3分（外苑いちょう並木方面改札、4a出口）

Casa COHINA Aoyama :https://cohina.net/collections/casa-cohina-aoyama-open

About COHINA

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド、「COHINA (コヒナ)(https://cohina.net/) 」。

「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと、“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案しています。Instagramのフォロワーは、2025年2月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

公式サイト：https://cohina.net

公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)

About ŚTRATA

身長150cm前後の小柄女性のためのアパレルブランド「COHINA(https://cohina.net/)」で得た経験とノウハウをもとに、より洗練された小柄な大人女性に向けたブランド、「ŚTRATA (エストラータ) (https://cohina.net/collections/strata-all-items)」。クリーンとモードをテーマに、タイムレスで長く愛していただけるような商品をお届けしています。

公式サイト：https://cohina.net/collections/strata-all-items

公式Instagram：@strata_jp(https://www.instagram.com/strata_jp/)

Director’s Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「ŚTRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)

株式会社EGBA / COHINA, ŚTRATA

Outline

ブランド名：COHINA (コヒナ) / ŚTRATA (エストラータ)

Webサイト：https://cohina.net



COHINA Instagram @cohina.official

ŚTRATA Instagram @strata_jp



Shop：

Casa COHINA Aoyama (東京都港区南青山2-20-4 SAT-1ビル 1F)

https://prtimes.jp/a/?f=d149154-22-6f428754a45fcfba2c6b75f8814e89bd.pdf