ラック上の機器をしっかり固定！落下・転倒を防ぐ機器固定ベルトを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、ラックに搭載する機器をしっかり固定できる長さ調整可能な固定ベルト「RAC-BL1N」を発売しました。
0.6～1.8mまで長さを調整できるため、さまざまなサイズの機器に対応可能です。
2本セットのため、機器を安定してしっかり固定できます。
【掲載ページ】
品名：固定ベルト（2本セット）
品番：RAC-BL1N
標準価格：4,950円（税抜き 4,500円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=RAC-BL1N
機器をしっかり固定する丈夫なベルト
引っ張り強度と耐摩耗性に優れたナイロンウェビングを採用した、2セット入りの丈夫な機器固定ベルトです。
ラックに設置する機器をしっかり固定できるので、機器の転倒や落下を防ぎます。
サンワサプライ製CP-10シリーズ、CP-20シリーズ、CP-30シリーズ、CP-SVHNTBKA、CP-SVNAMULTシリーズ、eラック各種など、ベルト取り付け用の穴の付いた機器設置台、収納ボックスに対応します。
簡単に固定できる
棚板の固定用穴にフックを引っ掛けて、ベルトを締めるだけで簡単に機器を固定することができます。
製品サイズ
ベルト幅は20mmで、長さは0.6～1.8mで調整できます。
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【関連ページ】
ラック、スタンド転倒防止アクセサリ（デスク・ラック・チェア デスクアクセサリ）
https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001049009010
地震・火災から企業を守る！BCP対策は万全ですか？
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bcp/index.html
サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/RAC-BL1N
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