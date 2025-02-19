【新生活におすすめしたい！】リフォーム特集と決算セール情報！

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ニッカホーム株式会社



４月から新生活が始まる方 必見！〇〇リフォームに関するお問合せが増えています！


ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）では、２月から３月かけて「内装インテリア」や「水回りリフォーム」に関するお問い合わせを多くいただきます。


ニッカホームグループ累計*812,111件を超える施工実績から、ニッカホームが新生活が始まる前におすすめしたい「内装インテリア」と「水回りリフォーム」をご紹介します！


また、この時期ならではの ”決算セール” に関する情報も♪


この春、お得にリフォームができるチャンスをお見逃しなく！



＊ニッカホームグループ全体、2024年までの施工実績



内装インテリアリフォーム例



１.収納建具交換、カーペット、クロス貼替




施工イメージ


商品仕様：収納建具　パナソニック ベリティス 3枚引き戸、カーペット　サンゲツ


参考費用：649,000円（税込）*


工事期間：約5日間



＊収納建具、カーペットリフォーム以外の費用を含みます



２.内装タイル：LIXIL　エコカラット




施工イメージ


商品仕様：タイル　LIXIL　エコカラットプラス ストーングレース


参考費用：580,000円（税込）*


工事期間：約3日間



＊内装タイル貼り付け以外の費用を含みます




水回りリフォーム例



１.キッチンリフォーム：LIXIL リシェルSI




施工イメージ


商品仕様：LIXIL リシェルSI　間口2590mm


参考費用：2,651,000円（税込）*


工事期間：約5日間



＊キッチンリフォーム以外の費用を含みます



２.バスルームリフォーム：TOTO　マンションリモデルバスルーム




施工イメージ


商品仕様：TOTO　マンションリモデルバスルーム　WYシリーズ Tタイプ 1216サイズ


参考費用：1,100,000円（税込）*


工事期間：約2日間



＊バスルームリフォーム以外の費用を含みます



３.トイレリフォーム：LIXIL　Jフィット




施工イメージ


商品仕様：LIXIL　Jフィット L型プラン


参考費用：417,000円（税込）*


工事期間：約2日間



＊トイレリフォーム以外の費用を含みます



水回り＋内装インテリアリフォーム例



バスルーム＋窓リフォーム




施工イメージ

施工イメージ


商品仕様：浴室　LIXIL　リノビオ 1418サイズ
　　　　　内窓　LIXIL　インプラス


参考費用：1,545,000円（税込）*


工事期間：約4日間



＊バスルーム・窓リフォーム以外の費用を含みます



神奈川エリア10店舗達成記念！300万円分大還元！ニッカポイントキャンペーンがスタート！


地域のみなさまに日頃のご愛顧の感謝を込めて、神奈川エリアのニッカホーム10店舗合同のお得な神奈川限定企画をご用意しました！



総額300万円分が還元される「大決算セール・ニッカポイントキャンペーン」を開催します！



ご成約対象期間：2025年2月1日(土)～2025年3月31日(月)まで*



＊ポイントの進呈条件は、キャンペーン期間とは別途、2025年6月30日(月)までに工事が完了する案件に限ります



キャンペーン期間中、対象のリフォーム工事*をご成約いただいたお客様に、お申込み内容に応じて「ニッカポイント*」をプレゼント！


１ニッカポイントを１円分として、お支払いの工事代金から現金値引きします！



　　　必須工事：以下のいずれか１つのお申込みが必要です


　　　◎システムキッチン・・・20,000ニッカポイント進呈


　　　◎ユニットバス・・・・・20,000ニッカポイント進呈


　　　◎屋根外壁塗装・・・・・20,000ニッカポイント進呈


　　　◎玄関ドア・・・・・・・10,000ニッカポイント進呈



更に！上記箇所のリフォームと同時申し込みで追加ポイント進呈！



　　　◎洗面化粧台・・・・・・5,000ニッカポイント進呈


　　　◎トイレ・・・・・・・・5,000ニッカポイント進呈


　　　◎内窓・窓カバー・・・・5,000ニッカポイント進呈



例えば、キッチン＋ユニットバス＋玄関ドア＋内窓10か所で、10万円分のニッカポイントを進呈します！何か所でもOK！同一箇所複数でもOKです！



今ならお得にリフォームができるチャンスです！先着順のため、お早めにお申し込みください！


大決算セール・ニッカポイントキャンペーンの詳細はスタッフまでお気軽にご相談ください。



＊ご成約の商品内容により進呈されるポイント数は異なります


＊ポイントは、予算の上限に達し次第、終了となります




ニッカホーム株式会社　会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】
　　住所：〒458-0007　愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
　　創業：1987年1月（個人商店として開業）
　代表者：代表取締役　会長　榎戸　欽治
　　　　　代表取締役　社長　西田　裕久
　資本金：8,000万円
　社員数：グループ全体　1,492名（2023年4月現在）
　　年商：グループ全体　665.7億円（2023年度）
施工実績：グループ全体　83,179件（2024年）
　　　　　累計812,111件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
　　　　　塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
　　　　　住宅設備機器の販売・施工
　　　　　建築資材・小物などの企画・製造・販売




ニッカホーム株式会社　関東支社
ニッカホーム株式会社　関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

ニッカホーム株式会社　関東支社
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢八丁目5-4　2F
電話：03-5752-5201
FAX：03-5752-5202
メール：web.kanto@nikka-home.co.jp
広報担当：土田