【新生活におすすめしたい！】リフォーム特集と決算セール情報！

ニッカホーム株式会社

４月から新生活が始まる方 必見！〇〇リフォームに関するお問合せが増えています！

ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）では、２月から３月かけて「内装インテリア」や「水回りリフォーム」に関するお問い合わせを多くいただきます。

ニッカホームグループ累計*812,111件を超える施工実績から、ニッカホームが新生活が始まる前におすすめしたい「内装インテリア」と「水回りリフォーム」をご紹介します！

また、この時期ならではの ”決算セール” に関する情報も♪

この春、お得にリフォームができるチャンスをお見逃しなく！

＊ニッカホームグループ全体、2024年までの施工実績

内装インテリアリフォーム例

１.収納建具交換、カーペット、クロス貼替

施工イメージ

商品仕様：収納建具 パナソニック ベリティス 3枚引き戸、カーペット サンゲツ

参考費用：649,000円（税込）*

工事期間：約5日間

＊収納建具、カーペットリフォーム以外の費用を含みます

２.内装タイル：LIXIL エコカラット

施工イメージ

商品仕様：タイル LIXIL エコカラットプラス ストーングレース

参考費用：580,000円（税込）*

工事期間：約3日間

＊内装タイル貼り付け以外の費用を含みます

水回りリフォーム例

１.キッチンリフォーム：LIXIL リシェルSI

施工イメージ

商品仕様：LIXIL リシェルSI 間口2590mm

参考費用：2,651,000円（税込）*

工事期間：約5日間

＊キッチンリフォーム以外の費用を含みます

２.バスルームリフォーム：TOTO マンションリモデルバスルーム

施工イメージ

商品仕様：TOTO マンションリモデルバスルーム WYシリーズ Tタイプ 1216サイズ

参考費用：1,100,000円（税込）*

工事期間：約2日間

＊バスルームリフォーム以外の費用を含みます

３.トイレリフォーム：LIXIL Jフィット

施工イメージ

商品仕様：LIXIL Jフィット L型プラン

参考費用：417,000円（税込）*

工事期間：約2日間

＊トイレリフォーム以外の費用を含みます

水回り＋内装インテリアリフォーム例

バスルーム＋窓リフォーム

施工イメージ施工イメージ

商品仕様：浴室 LIXIL リノビオ 1418サイズ

内窓 LIXIL インプラス

参考費用：1,545,000円（税込）*

工事期間：約4日間

＊バスルーム・窓リフォーム以外の費用を含みます

神奈川エリア10店舗達成記念！300万円分大還元！ニッカポイントキャンペーンがスタート！

地域のみなさまに日頃のご愛顧の感謝を込めて、神奈川エリアのニッカホーム10店舗合同のお得な神奈川限定企画をご用意しました！

総額300万円分が還元される「大決算セール・ニッカポイントキャンペーン」を開催します！

ご成約対象期間：2025年2月1日(土)～2025年3月31日(月)まで*

＊ポイントの進呈条件は、キャンペーン期間とは別途、2025年6月30日(月)までに工事が完了する案件に限ります

キャンペーン期間中、対象のリフォーム工事*をご成約いただいたお客様に、お申込み内容に応じて「ニッカポイント*」をプレゼント！

１ニッカポイントを１円分として、お支払いの工事代金から現金値引きします！

必須工事：以下のいずれか１つのお申込みが必要です

◎システムキッチン・・・20,000ニッカポイント進呈

◎ユニットバス・・・・・20,000ニッカポイント進呈

◎屋根外壁塗装・・・・・20,000ニッカポイント進呈

◎玄関ドア・・・・・・・10,000ニッカポイント進呈

更に！上記箇所のリフォームと同時申し込みで追加ポイント進呈！

◎洗面化粧台・・・・・・5,000ニッカポイント進呈

◎トイレ・・・・・・・・5,000ニッカポイント進呈

◎内窓・窓カバー・・・・5,000ニッカポイント進呈

例えば、キッチン＋ユニットバス＋玄関ドア＋内窓10か所で、10万円分のニッカポイントを進呈します！何か所でもOK！同一箇所複数でもOKです！

今ならお得にリフォームができるチャンスです！先着順のため、お早めにお申し込みください！

大決算セール・ニッカポイントキャンペーンの詳細はスタッフまでお気軽にご相談ください。

＊ご成約の商品内容により進呈されるポイント数は異なります

＊ポイントは、予算の上限に達し次第、終了となります

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,492名（2023年4月現在）

年商：グループ全体 665.7億円（2023年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田