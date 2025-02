株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

石井竜也のNEW ALBUM『LOST MESSAGE ~REBORN~』が4月16日(水)にリリースされることが発表となった。壮大で明るいサウンドの中に、陰影のある強いメッセージを織り交ぜ、光と影が交差するような作品。葛藤や迷いを描きながらも、輝きや希望へ導く、現代を生きる人々の未来へ向けた想いを込めたアルバムとなる。

また今作は、2022年9月にリリースされた、『忘れ去られた教え』というコンセプトを元に制作し、時代感を大切にしたメッセージ性溢れる『LOST MESSAGE』、そして2024年5月にリリースされた、”様々な出来事がある現代・今を生きる人々へのメッセージソング”がコンパイルされた『LOST MESSAGE ~CHAOS~』の続編でもあり、”LOST MESSAGE”シリーズ三部作の最終作になる。

楽曲収録は全12曲となっており、全て新曲となっている。シリーズ前作までは作詞はもちろんのこと、作曲も全て石井竜也本人が携わっているが、今作はシリーズ最終章で作品の締めくくりであることを踏まえ、それぞれ作曲・編曲にTATOO、西野名菜、金子隆博、松ヶ下宏之、そして石井竜也作曲のアレンジには光田健一、TATOO、金子隆博を迎え、色とりどりの作品となっている。

------石井竜也コメント------

コロナ禍を経て、世界が変化していくのではないかという不安、そしてどんどん変化していく様子に思いがあり、作りはじめた『LOST MESSAGE』。戦争、人々の戦いなど近年の社会の情勢を歌で表現してきた前作の『LOST MESSAGE ~CHAOS~』。今作は”LOST MESSAGE”シリーズ最終章、『LOST MESSAGE ~REBORN~』というアルバムタイトルにしました。壮大且つ明るいサウンドで楽し気な曲の中に、”現代”という動かせない時代の雰囲気とメッセージを織り交ぜ、決して明るいだけではない、けれど幸せはすぐそばにあり、未来へ寄り添うメッセージになっていると思います。

そして色とりどりの楽曲になっているので、必ず好きになってくれる曲があると思います。景色が見える曲が多いので、アルバムを聴きながら景色を感じてほしいと思います。

また、アルバムリリース発表と同時に、新たなアーティスト写真とアルバムのジャケット写真が解禁。

”LOST MESSAGE”シリーズ1作目『LOST MESSAGE』は、白色を基調とした明るいジャケット写真、

”LOST MESSAGE”シリーズ2作目『LOST MESSAGE ~CHAOS~』は、暗い現代を彷彿とさせる陰りのあるグレーを基調としたジャケット写真、

そして今作”LOST MESSAGE”シリーズ最終作『LOST MESSAGE ~REBORN~』は、まだまだ争いのある現代の中でも、『希望』や『祈り』を込めたジャケット写真となっている。

また、発売を記念しNEW ALBUM『LOST MESSAGE ~REBORN~』初回生産限定盤のBlu-rayに収録されるライブ映像<TATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2024 「MESSAGE II」>から、「SONG OF LIGHT」を石井竜也 Official YouTube Music Channelにて公開。

▼石井竜也「SONG OF LIGHT」【TATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2024「MESSAGE II」】

https://youtu.be/8aUcU9TbeO8

このアルバムの全国ツアーが4月13日(日) 千葉県浦安市文化会館 大ホールを皮切りに、全国10か所で石井竜也コンサートを開催。2025年春、石井竜也の動きから目が離せない!

【NEW ALBUM『LOST MESSAGE ~REBORN~』作品概要】

2025年4月16日(水)発売

<ご予約はこちら>

https://ishiitatsuya.lnk.to/20250416_LOSTMESSAGE_REBORN_PKG

初回生産限定盤通常盤

▼初回生産限定盤(CD+Blu-ray)

SRCL-13246~7

税込 \13,200 (税抜 \12,000)

- アナザージャケット12枚封入

- 豪華ライブフォトブック

- BOX仕様

▼通常盤(CD only)

SRCL-13248

税込 \3,850 (税抜 \3,500)

<CD>

01. 時の本性 (作詞・作曲:石井竜也 編曲:光田健一)

02. 霞む恋 (作詞・作曲:石井竜也 編曲:光田健一)

03. 笑顔になるために (作詞・作曲:石井竜也 編曲:光田健一)

04. 風を見た (作詞:石井竜也 作曲・編曲:TATOO, 西野名菜)

05. 波打ち際の足跡 (作詞・作曲:石井竜也 編曲:光田健一)

06. 一人の時間 (作詞・作曲:石井竜也 編曲:光田健一)

07. 星の地図 (作詞・作曲:石井竜也 編曲:TATOO)

08. 春に終わる恋 (作詞・作曲:石井竜也 編曲:金子隆博)

09. 光の人 (作詞・作曲:石井竜也 編曲:TATOO)

10. 憧れの暮らし (作詞・作曲:石井竜也 編曲:光田健一)

11. 日差しの道 (作詞:石井竜也 作曲・編曲:松ヶ下宏之)

12. 小さな空の下から (作詞:石井竜也 作曲・編曲:金子隆博)

<Blu-ray(初回生産限定盤のみ)>

TATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2024

「MESSAGE II」

(2024.04.29 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂))

01. 天地の乱舞

02. 翼を持つ心

03. ひざしのいろ

04. 闇深き世を渡れ

05. INVISIBLE

06. 涙が枯れるまで

07. 風が囁く

08. 生きてんの?

09. 幸せの形

10. 奇跡の微笑み

11. 与えられた者たち

12. 無人裁判 feat. MICRO from HOME MADE 家族

13. 時は戻らない

14. Do you love me?

15. 生きていればこそ

16. SONG OF LIGHT

17. BROKEN DESERT<instrumental>

18. THE WING OF DREAMS

【購入特典】

<対象店舗/特典内容>

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルミニタオル

■楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナル手ぬぐい

■石井竜也応援店 ・・・ オリジナルポストカード

■「MESSAGE III」ツアー会場 ・・・ オリジナルA4クリアファイル

<注意事項>

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

・上記店舗以外での配布はございませんので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

・上記は全て予定内容となり、予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【発売記念リリースイベント】

<日程/会場>

4月16日(水) 19:00~ :タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO(東京都)

4月25日(金) 19:00~ :タワーレコード梅田NU茶屋町店(大阪府)

<イベント内容>

トーク会+オリジナルポストカードお渡し会

<対象商品>

2025年4月16日(水)発売 石井竜也 『LOST MESSAGE ~REBORN~』

初回生産限定盤(CD+BD) \13,200(税込)

通常盤(CD) \3,850(税込)

<イベント参加方法>

下記の期間内にイベント実施店舗にて対象商品を全額前金にてご予約いただきましたお客様に先着で、「整理番号付き入場券」をお一人様1会計1枚と「特典会参加券」をご購入枚数分お渡しいたします。

「整理番号付き入場券」をお持ちの方はイベント当日のトーク会をご観覧いただけます。

また、特典会にご参加いただくには、「特典会参加券」が必要となります。

※発売記念リリースイベントの詳細や注意事項に関しましては、必ず下記サイトをご確認ください。

https://www.sonymusic.co.jp/artist/TatsuyaIshii/info/571323

【ツアースケジュール】

<TATUYA ISHII SPECIAL CONCERT TOUR AD 2025「MESSAGE III」>

2025年4月13日(日)開場16:15/開演17:00 千葉/浦安市文化会館 大ホール

お問い合わせ:ディスクガレージ https://www.diskgarage.com/form/info

2025年4月19日(土)開場16:15/開演17:00 広島/JMSアステールプラザ 大ホール

お問い合わせ:キャンディープロモーション 082-249-8334(平日11:00~17:00 土日祝休業)

2025年4月26日(土)開場16:15/開演17:00 兵庫/SHOWAグループ市民会館(加古川市民会館)大ホール

お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00~17:00 土日祝日休業)

2025年4月29日(火・祝)開場16:15/開演17:00 大阪/豊中市文化芸術センター 大ホール

お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00~17:00 土日祝日休業)

2025年5月10日(土)開場16:15/開演17:00 茨城/ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

お問い合わせ:ディスクガレージ https://www.diskgarage.com/form/info

2025年5月17日(土)開場16:15/開演17:00 京都/文化パルク城陽 プラムホール

お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00~17:00 土日祝日休業)

2025年5月25日(日)開場16:15/開演17:00 福岡/キャナルシティ劇場

お問い合わせ:サンライズインフォメーション 0570-00-3337(平日12:00~15:00)

2025年6月1日(日)開場16:15/開演17:00 愛知/Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(12:00~18:00)

2025年6月7日(土)開場16:15/開演17:00 新潟/糸魚川市民会館 大ホール

お問い合わせ:キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火曜日~金曜日12:00~16:00土曜日10:00~15:00 月曜日・日曜日・祝日休業)

2025年6月14日(土)開場16:00/開演17:00 東京/東京国際フォーラム ホールC

お問い合わせ:ディスクガレージ https://www.diskgarage.com/form/info

●席種/チケット代金(税込/全席指定)

FC限定プレミアムシート:15,000円

S席:11,000円

A席:9,000円

※小学生以上有料(小学生未満で座席が必要な場合有料)

※FC限定プレミアムシートは、WCV会員のみお申し込みいただけます。

●一般チケット発売日

2025年3月1日(土)10:00~

制作:WELL STONE VOICE

協賛:JAPAN AIRLINES

後援:ソニー・ミュージックレコーズ

【石井竜也 プロフィール】

1959年生まれ。茨城県北茨城市出身。高校卒業後、画家を目指し上京。1985年にデビューしたバンド“米米CLUB”の中心的メンバーとして楽曲の作詞・作曲、ステージセット、コスチュームなどバンドを総合的にプロデュースし、「浪漫飛行」や「君がいるだけで」などのヒット曲を生み出し、映画監督、オブジェ創作、空間プロデュースなどを含め、音楽活動を軸にソロ・アーティストして活動中。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロをきっかけに、2002年から愛と平和を願うアート・インスタレーション「GROUND ANGEL」を主宰し、自身のオーケストラコンサート「EARTH MIND」などでは、チャリティー活動を継続的に行い、2024年は、登山家の野口健さんと共に、能登半島地震への支援活動を実施。2024年9月~11月にROCKツアー「STONE ROCK’S GIG」を開催し、ライブに付随したROCKアルバム『STONE ROCK’S』を12月25日(水)にリリース。常に新しいことを創造し挑戦し続けており、2025年はデビュー40周年イヤーとなる。

【石井竜也SNS/HP】

X:https://x.com/tatuyaishii_st

Instagram:https://www.instagram.com/tatuyaishii_official/

Facebook:https://www.facebook.com/tatuyaishii0922/

オフィシャルサイト:https://www.t-stone.com

MIND from MIND:http://www.g-angel.com/mindfrommind/