【新発売】ペットの写真がアクリルフォトスタンドに！
株式会社 高速オフセット
Kamittell（運営：株式会社高速オフセット）は、「＃うちの子フォトスタ。」 の販売を開始しました。
スマホで写真をアップロードするだけで、世界にひとつだけのアクリルスタンド が作れます。
楽天市場で販売中！
商品ページを見る https://item.rakuten.co.jp/kousoku/uchinoko-stand/
「＃うちの子フォトスタ。」とは？
・デスクやお部屋に飾って、いつでも「うちの子」と一緒
・一緒に撮った写真を使い、「家族写真」をスタンドに
・ メモリアルグッズとしても 大切な思い出を形に
・ 簡単オーダー＆高品質
・スマホで写真を選んで名前とメッセージを入力するだけ！
商品情報
・販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/kousoku/uchinoko-stand/
・ 価格：3,480円（税込・送料無料）
・ 発送：ご注文から4日~5日営業日以内
・お問い合わせ：e-commerce@kousoku-offset.co.jp
「うちの子」と、もっと一緒に。
スマホの中だけじゃもったいない！
「推し活」ならぬ 「うちの子活」 を始めませんか？