【新発売】ペットの写真がアクリルフォトスタンドに！

写真拡大 (全3枚)

株式会社　高速オフセット






Kamittell（運営：株式会社高速オフセット）は、「＃うちの子フォトスタ。」 の販売を開始しました。


スマホで写真をアップロードするだけで、世界にひとつだけのアクリルスタンド が作れます。


楽天市場で販売中！


商品ページを見る https://item.rakuten.co.jp/kousoku/uchinoko-stand/


「＃うちの子フォトスタ。」とは？


・デスクやお部屋に飾って、いつでも「うちの子」と一緒


・一緒に撮った写真を使い、「家族写真」をスタンドに


・ メモリアルグッズとしても 大切な思い出を形に







・ 簡単オーダー＆高品質


・スマホで写真を選んで名前とメッセージを入力するだけ！






商品情報


・販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/kousoku/uchinoko-stand/　


・ 価格：3,480円（税込・送料無料）


・ 発送：ご注文から4日~5日営業日以内


・お問い合わせ：e-commerce@kousoku-offset.co.jp


「うちの子」と、もっと一緒に。


スマホの中だけじゃもったいない！


「推し活」ならぬ 「うちの子活」 を始めませんか？　