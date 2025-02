Tokyo 7th シスターズ、11周年！777☆SISTERSの新曲配信やコレクションアルバム企画の情報を解禁！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)がApp Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ「Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT」(略称:ナナシス)は、2025年2月19日(水)、11周年を記念したトークイベント『777☆SISTERS SPECIAL TALK』を開催し、新曲配信などの最新情報を発表いたしました。

■777☆SISTERSメンバーが出演!ここでしか聞けないトークや新曲情報をいち早くお届け

ナナシスは、2月19日(水)に飛行船シアターにて、11周年を記念したトークイベント『777☆SISTERS SPECIAL TALK』を開催いたしました。

初公開となる初期設定資料の公開や、11年の時を経て今だからこそ話せるエピソード、収録時の思い出など、参加した支配人の皆様も思わず感慨深くなってしまう、ここでしか聞けない貴重なトークが披露されました。

イベントの最後には777☆SISTERS(スリーセブンシスターズ)の新曲配信が告知され、会場は大きな歓声に包まれました。

■777☆SISTERS 新曲「Sky☆Blue」各ストアにて2月20日(木)より順次配信

4年ぶりの777☆SISTERSの新曲「Sky☆Blue」がついに配信!

2025年2月20日(木)より各種ストアにて順次配信いたします。

ジャケットイラスト:フルサイズver■2025年3月「Sky☆Blue」JOYSOUND カラオケ配信決定!

777☆SISTERSの新曲が早くもカラオケ配信決定!

詳細な配信時期は公式Xよりお知らせいたします

■THREE SEVEN RECORDS コレクションアルバム制作企画進行中!

「ナナシス」楽曲から選りすぐりの曲を収録したコレクションアルバムの制作企画が進行中です!

詳細は公式Xよりお知らせいたします。

■公式SNS

・X : https://twitter.com/t7s_staff

・YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCz1sbEbWYHH0wZr2tHzD7Kg



■ゲーム情報

タイトル :Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル :アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

著作権表記 :(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

対応OS :iOS12.0以降 (一部機種を除く) / Android OS 5.1以降

ゲームURL :

iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s



■株式会社DONUTS 概要

所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 :代表取締役 西村啓成

設立 :2007年2月5日

事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト :https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 :https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/