宇宙ビジネスの最前線！「スペーステックトレンドレポート」をリリース

イシン株式会社

イシン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：片岡 聡、証券コード：143A）は、

“推進システム”、“宇宙インフラ&製造”、“宇宙エネルギー”など10カテゴリに分けたスタートアップ情報と協業事例をまとめた「スペーステック」トレンドレポートをリリースしました。

レポートを入手する :https://blitzportal.com/trend-books/spacetech-trend-report-2411-Ymj17pXn?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=trendreport

スペーステック（航空宇宙）の今とこれから

出典： Research & Markets “ Space Technology (Space Tech) Global Market Report 2024(https://www.researchandmarkets.com/report/space-technology)"

2024年、宇宙開発は飛躍的な進展を遂げました。起業家のジャレッド・アイザックマン氏による民間宇宙飛行計画「Polaris Program」では、9月に最初のミッションとして起業家イーロン・マスク氏が率いるSpaceXのFalcon 9ロケットで有人宇宙船クルードラゴンを地球から約1,400km離れた軌道へと打ち上げました。5日間の滞在期間中に初の民間人による宇宙遊泳を成功させ、無事の帰還を果たしました。

10月には中国が2050年までの野心的な「国家宇宙科学中長期発展計画」を発表。「地球外生命体の探索」を含む包括的なビジョンを示し、有人宇宙船「神舟19号」の打ち上げに成功しました。また同月、SpaceXが地上に戻ったロケットを箸で挟みこむように空中で捕獲し、ロケット再利用技術の画期的な実証に成功しました。打ち上げコストを大幅に削減し得る、機体の損傷を抑えた効率的な再利用技術として、宇宙輸送の新時代の幕開けを予感させるものとなりました。国内の宇宙開発も着実に前進しており、11月に新型基幹ロケット「H3」の4号機が種子島宇宙センターから打ち上げられ、防衛通信衛星「きらめき3号」の軌道投入に成功。国産ロケット技術の信頼性の高さを内外に示しました。

スペーステックの市場は近年、急速な成長を続けています。Research&Marketsのレポートによると、世界的な市場規模は2024年の＄462.43Bから2028年には＄612.91Bへと、年平均成長率(CAGR)7.3%で拡大する見込みです*。この成長は主に、ロケット技術の進歩、推進システムや宇宙状況把握（SSA）技術の発展、衛星コンステレーションや宇宙における研究開発・製造能力の拡大、宇宙データサービスに対する需要の増加などに支えられています。

スペーステックの発展は、衛星技術のコスト低減や宇宙ベースのソリューションへのアクセス向上をもたらしています。これにより、従来の航空宇宙産業の枠を超えて、その応用範囲が急速に拡大し、農業・食品産業、サプライチェーン管理、物流、小売業、消費財、製造、防災、そして防衛分野に至るまで、幅広いセクターで革新的なイノベーションが進行しています。この分野横断的な宇宙関連技術の波及は、産業界全体にパラダイムシフトをもたらし、新たな事業機会と効率化の可能性を創出しています。スペーステックの多面的な影響力が今後の経済発展と社会進歩の重要な推進力となることが期待されます。

*Research & Markets “Space Technology (Space Tech) Global Market Report 2024(https://www.researchandmarkets.com/report/space-technology)"

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【会社概要】

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役会長：明石 智義

代表取締役社長：片岡 聡

所在地 ：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

Ishin USA

会社名 ：Ishin USA, Inc.

CEO ：岩下 友揮

所在地 ：3031 TISCH WAY, SUITE 110, SAN JOSE, CA 95128

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