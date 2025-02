音楽イベント『Grooving Night』 が地上波特番に！SIRUP×Ayumu Imazu ２マンライブ！パジャマ姿でトーク＆セッション

The Orchard Japan

シンガーソングライターSIRUPがホストをつとめ、一夜限りのライブ&トークを届ける音楽イベント『Grooving Night』が、読売テレビで音楽特番として4回目の放送決定!昨年9月20日に大阪・オリックス劇場にて開催された『Grooving Night #4』の模様を放送。

今回のゲストは、アメリカと日本を拠点に活動、昨年「日本レコード大賞企画賞」を受賞した、今最も勢いのある新世代アーティストAyumu Imazu。ホストSIRUPと“寝る前に、グルーヴ溢れる夜を過ごそう”をコンセプトに、「夜のくつろいだ部屋」をイメージしたステージで一夜限りのライブ&トークを届ける。

【放送内容】

大阪から国内外で活躍!プライベートでも交友のある2組の初SPコラボステージ!

番組ではそれぞれが熱いステージを披露。冒頭では、過去にAyumu ImazuもカバーをしたことがあるSIRUP「Do Well」。続いて、Ayumu Imazuが昨年日本レコード大賞企画賞を受賞した代表曲「Obsessed 」を披露し盛り上げる。トークパートでは、「夜のくつろいだ部屋」をイメージしたセットの中、SIRUPとAyumu Imazuがパジャマ姿でベッドに腰かけ、アーティスト同士の本音トークを繰り広げます。普段見ることのできないパジャマ姿に会場からは「可愛い~」と歓声がでる中、Ayumu Imazuは緊張からか、イベント史上一番の至近距離に着席。「こんな近くに座った人初めてです!」とSIRUPが場を和まし会場には笑い声が。

「誰もが安心して楽しめるエンターテイメントを届けたい」本音ぶつかる熱いトークも

大阪出身のふたりならでは地元トークで親近感が湧いた話や、1つ目のトークテーマでは「海外で暮らしていて感じている日本との価値観の違いは?」など、国内外で活躍する二人ならではの様々なテーマでトークを展開する2人。「お互いの曲の気になるフレーズは?」では、Ayumu ImazuがSIRUPの「Superpower」を選曲。Ayumu Imazuがセレクトしたフレーズ「Everybody`s waiting around for the new normal」という歌詞について、SIRUPが「誰も取り残したくない気持ちから歌詞にした」と熱い思いを語る。

Grooving Nightでは「誰もが安心して楽しめるエンターテイメント」というテーマのもと、視覚・聴覚に障害がある方への鑑賞サポートを行っている。こちらの取り組みも紹介、ライブ前に実際に二人が体験している様子も。さらには当日ロビーでブース展開しているLGBTQ+への理解を深め支援の輪を広げる目的で活動している「プライドセンター大阪」へのSIRUPのインタビューもお届けする。

ライブ終盤、お互いを尊重できる社会にしていきたいという思いもこめているSIRUP「Your Love」で会場はひとつに。そしてAyumu Imazuが振付を手掛けた「Superstar」では、グルーブあふれるパフォーマンスを披露し会場がひとつになり盛り上がる。

最後は2人による一夜限りのSPセッション。今回は、二組が敬愛する、Bruno Marsの「Treasure」をAyumu Imazuのギター演奏によって“アコースティックバージョン”で。ここでしか見られない貴重なスペシャルコラボお楽しみに!

そして、番組ラストには次回公演のゲストアーティスト、SKY-HIも登場!SIRUPと2人で次回公演の見どころについて語るSP対談もお見逃しなく!

カメラマン:ハヤシマコ

【番組名/放送日時】

「SIRUP×Ayumu Imazu音楽ライブ『Grooving Night』#4」

2月21日(金) 深夜25:30~26:00 放送予定 ※関西ローカル

【出演】<ホスト・ナレーション>SIRUP <ゲスト>Ayumu Imazu <次回ゲスト>SKY-HI

【Grooving Night公式】

Instagram : https://www.instagram.com/grooving_night

HP : https://groovingnight.jp/