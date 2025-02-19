OPENREC発のアパレルブランドwith mellowから新コレクション「hira with mellow」の受注販売実施中！
株式会社OPENREC（東京都新宿区、代表取締役:兵頭陽）は、クリエイターライフスタイルブランド「with mellow」から、ゲーム実況者「hira」とコラボレーションした新コレクション「hira with mellow」を発表。2月26日までの期間限定で、3種類の商品をwith mellow Storeにて受注販売しております。
受注販売期間 ：2025年2月14日(金)19:00～2025年2月26日(水)23:59
販売場所 ：with mellow Store【オンライン受注販売】
受注受付ページ：https://with-mellow.store/
商品名 : enamel print hoodie
サイズ : M / L
カラー : Black / Ivory
金額 : \13,500(税込)
商品名 : downy sacoche
金額 : \5,500(税込)
商品名 : rubber logo beanie
カラー : Black / Dark Green
金額 : \4,500(税込)
with mellow ブランドメッセージ
クリエイターと共に。
今日も、ちょっと嬉しくなる。
ゲーム実況者のもこう、たいじ、SPYGEAなどこれまでに9名のクリエイターとのコラボアイテムをリリース。第二回配信者ハイパーゲーム大会ではオリジナルコレクション「HYP」をプロデュース。2024年10月には1周年を記念したPOP UP STOREを池袋PARCOで開催。パックマンやぷよぷよなど、ゲームIPとのコラボレーションなど幅広いコレクション展開を続けています。
【X】https://x.com/with_mellow_
【Instagram】https://www.instagram.com/with_mellow
・ヒラ SNS
【YouTube】https://www.youtube.com/@hira_saiore
【X】https://x.com/hira_saiore
株式会社OPENRECについて
所在地：東京都新宿区西新宿1丁目20番2号 西新宿室町ビル5階
代表者：代表取締役 兵頭陽
設立：2022年12月28日
事業内容：ライブ配信事業
企業サイト：https://openrec.co.jp/
「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/
OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC
OPENRECでは、題材をご提供いただける公式ゲームメーカー、持ち込み企画やイベントをお持ちの制作会社、出演をご希望の配信者、企業などのリクエストやご要望をお待ちしております。
その他コンテンツを彩ることにご協力いただけるスポンサーも常時募集しております。
お問い合わせはこちら： https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new