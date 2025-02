Prime Video、「侍ジャパン」の強化試合、シカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャース開幕戦、プレシーズンゲームを含む『MLB Tokyo Series』の全試合をライブ配信！

アマゾンジャパン合同会社

Prime Videoは、3月5日(水)と6日(木)に京セラドーム大阪で開催される「侍ジャパン」とオランダ代表による『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』、3月15日(土)、16日(日)に東京ドームで行われるシカゴ・カブス、ロサンゼルス・ドジャースと読売ジャイアンツ、阪神タイガースとのプレシーズンゲームと3月18日(火)、19日(水)に同じく東京ドームで開催されるシカゴ・カブスとロサンゼルス・ドジャースとのメジャーリーグベースボール(以下、MLB)開幕戦の『MLB Tokyo Series by Guggenheim』の全試合をライブ配信します。これらの試合は地上波以外において独占ライブ配信いたします。

また、『MLB レギュラーシーズン』としてMLB 2025年シーズンの試合のうち、日本人選手が出場予定の試合を中心に毎週末に2試合ずつ、年間54試合を「SPOTV」チャンネルでライブ配信します。日本のPrime Videoにおいてプライム会員向けの見放題コンテンツとしてMLBのレギュラーシーズンの試合をライブ配信するのは今回が初となります。本ライブ配信はSPOTV JAPANとの連携により、Prime Video内に開設した「SPOTV」チャンネルにてプライム会員であれば追加料金なしでご覧いただけます。なお「SPOTV」チャンネルでは注目試合のライブ配信やディレイ配信、ハイライト番組や特集番組など多彩なMLBコンテンツを配信予定です。

さらに、Prime Videoでのスポーツコンテンツの拡充に伴い、Prime Videoのスポーツ専門ソーシャルアカウント「Prime Video Sport JP」をXにて開設いたしました。今後、3月に配信される野球コンテンツを含む、Prime Videoで配信予定のスポーツに関連する情報を続々と発信してまいります。

『侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』、『MLB Tokyo Series』、『MLB レギュラーシーズン』、はAmazonプライム特典対象のライブ配信です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。

Prime Videoでは、これまで「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)(以下、2023 WBC)」や「第 3 回 WBSC プレミア 12(以下、第3回プレミア12)」、「アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023」など、「侍ジャパン」の歴史的な瞬間を多く配信し、プライム会員の皆様にお楽しみいただきました。2025年は大谷翔平選手ら日本人MLB選手、侍ジャパン選手など、注目の試合をPrime Videoでライブ配信します。

<『侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』>

第1弾となるのは、3月5日(水)、6日(木)に京セラドーム大阪で行われる「侍ジャパン」とオランダ代表の強化試合です。先日の「第3回プレミア12」では、惜しくも決勝戦でチャイニーズ・タイペイに敗れたものの、新戦力も登場し、また新たに世界一に向けて動き出す「侍ジャパン」に注目が集まります。対戦相手のオランダは、近年ヨーロッパや国際大会で実力を伸ばし世界ランキングでも上位を維持するチームです。数多くのMLB選手を擁し、2017WBCや2023 WBCなどにも出場しています。オランダ代表チームとの対戦は、2017WBCの2次ラウンド以来となります。「侍ジャパン」の試合を是非Prime Videoでご覧ください。

<『MLB Tokyo Series』>

第2弾は、『MLB Tokyo Series』です。ロサンゼルス・ドジャースは、加入1年目にして本塁打54本、盗塁59個の「50-50」を達成し、2年連続のMVPに輝いた大谷翔平選手、ポストシーズンでは2勝0敗の成績を収めた山本由伸選手、そして、テオスカー・ヘルナンデス選手、ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手などスター選手の活躍で4年ぶりのワールドシリーズ制覇に輝きました。さらに、今シーズンからは、「令和の怪物」と称され、千葉ロッテマリーンズでは史上最年少記録完全試合、13者連続奪三振、1試合19奪三振、17イニング連続無安打と52者連続アウトなど、5シーズンで素晴らしい記録を残した佐々木朗希選手も加入し、ワールドシリーズ連覇に向けて期待が高まっています。対するシカゴ・カブスは、チーム内打率1位を記録し、チームを牽引した鈴木誠也選手や1年目にして15勝をあげ、オールスターゲームにも選出された今永昇太選手を擁し、戦います。日本人選手の活躍が期待される2チームによる日本での開幕戦という歴史に残るカードをぜひPrime Videoでお楽しみください。

また、NPBの2024年セントラル・リーグで優勝した読売ジャイアンツ、2位の阪神タイガースと、シカゴ・カブス、ロサンゼルス・ドジャースとのプレシーズンゲームにも注目です。読売ジャイアンツは「2023 WBC」ではともに「侍ジャパン」のメンバーとして戦った戸郷翔征選手、岡本和真選手、大勢選手、新加入の甲斐拓也選手を擁して試合に臨みます。また、阪神タイガースは「2023 WBC」メンバーの中野拓夢選手や、第3回プレミア12で活躍した森下翔太選手らの活躍が注目されるほか、「2023 WBC」直前の強化試合で対戦した大谷翔平選手と才木浩人選手の再戦も期待が高まります。それぞれ開幕を控え、日米の名門チームの今シーズンを占う一戦としても注目が集まります。

<『MLB レギュラーシーズン』>

MLB日本人選手が出場予定の試合を毎週土曜日と日曜日に1試合ずつ、年間合計54試合を『MLB レギュラーシーズン』として「SPOTV」チャンネルでライブ配信します。大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、今永昇太選手、鈴木誠也選手をはじめ、サンディエゴ・パドレス所属で日米通算202勝・MLB通算2000奪三振などの素晴らしい記録を持つダルビッシュ有選手や、自身2シーズン目でさらなる飛躍が期待される松井裕樹選手、過去2度のリーグ優勝にも貢献し今シーズンが自身MLB 9年目となるデトロイト・タイガース所属の前田健太選手、新天地ロサンゼルス・エンゼルスに移籍で注目の菊池雄星選手、昨シーズンリーグ優勝決定シリーズでロサンゼルス・ドジャースを相手に先発するなど活躍するニューヨーク・メッツ所属の千賀滉大選手、2023年シーズンには打率リーグ5位と今シーズンさらなる活躍が期待されるボストン・レッドソックス所属の吉田正尚選手、さらに、今年からMLBに挑戦し期待が高まるボルチモア・オリオールズの菅野智之選手など、MLB 2025年シーズンは日本人選手の活躍から目が離せません。

本ライブ配信はSPOTV JAPANとの連携により、Prime Video内に開設した「SPOTV」チャンネルにてプライム会員であれば追加料金なしでご覧いただけます。なお、「SPOTV」チャンネルでは注目試合のライブ配信やディレイ配信、ハイライトや特集番組など多彩なMLBコンテンツを配信予定です。

さらに、Prime Video内の有料のサブスクリプションである「MLB.tv」をご登録いただければ2025年のMLB全試合ご覧いただけます。2025年のMLBレギュラーシーズンをPrime Videoでお楽しみください。

・「SPOTV」とは

株式会社SPOTV JAPANが提供しているスポーツ映像配信サービス「SPOTV NOW」より、MLBの注目試合、ハイライトや特集番組などを厳選して毎日24時間編成でご提供するチャンネル型のサービスです。

<『Backstage Dodgers』の一部エピソードを日本において独占配信>

ロサンゼルス・ドジャースのホームテレビ局であるSportsnet LAと協力し、彼らがドジャースファン向けにマンスリーで配信しているロサンゼルス・ドジャースのシグニチャーシリーズ『Backstage Dodgers』の一部のエピソードを、日本で独占配信します。3月13日(木)にはワールドシリーズや佐々木朗希選手の契約を含むオフシーズンの様子をご紹介するエピソード1と、4月8日(火)にはMLB Tokyo Seriesや米国でのシーズン開幕の舞台裏を映したエピソード2を配信します。エピソード3もレギュラーシーズン中に配信予定です。

<Prime Videoスポーツ専門のソーシャルアカウントを開設>

さらに、2月10日(月)より、Prime Videoのスポーツ専門ソーシャルアカウント「Prime Video Sport JP」がXにて開設されました。今後、野球やボクシングなど、Prime Videoで配信するスポーツコンテンツの情報を続々発信するほか、プレゼントキャンペーンなど、お客様にお楽しみいただく企画も実施いたします。

Prime Video Sports: https://x.com/pvsportjp

プライム・ビデオ ジャパンコンテンツ事業本部 本部長である石橋陽輔は、次のように語っています。

「この度、「侍ジャパン」強化試合、MLBの日本開幕戦や読売ジャイアンツ、阪神タイガースとのプレシーズンゲーム、MLBレギュラーシーズンをPrime Videoで配信できることになり、大変光栄に感じています。「2023 WBC」をはじめ、これまでPrime Videoで配信させていただいた野球のコンテンツはいずれも多くのプライム会員の皆様にお楽しみいただきました。2025年は野球のコンテンツをさらに拡充し、皆様にお届けできればと思っています。侍ジャパン・MLBでの日本人選手の活躍をぜひ一緒に応援しましょう。」

■『侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』配信概要 ※独占ライブ配信(地上波を除く)

■『MLB Tokyo Series』配信概要

<プレシーズンゲーム> ※独占ライブ配信(地上波を除く)

<開幕戦> ※独占ライブ配信(地上波を除く)

■『MLB レギュラーシーズン』配信概要

配信開始日:3月29日(土)

配信時間帯:毎週土曜日・日曜日に日本人選手が出場予定の試合の1試合をライブ配信(年間合計54試合)

※配信日時は変更の可能性があります。

※オールスター、ポストシーズンは含みません。

※本ライブ配信にあたり、SPOTV JAPANとの連携により、Prime Video内にプライム会員のお客様がお楽しみいただける「SPOTV」チャンネルを開設いたします。「SPOTV」チャンネルでは注目試合のライブ配信やディレイ配信、ハイライトや特集番組など多彩なMLBコンテンツを配信予定です。

『侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』、『MLB Tokyo Series』、『MLB レギュラーシーズン』、『Backstage Dodgers』の視聴には会員登録が必要です。(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)。

プライム会員の皆様は、スマートテレビ、モバイル端末、Fire TV、Fireタブレット、Apple TV、およびPrime Videoアプリで、いつでもどこでも『侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』、『MLB Tokyo Series』、『MLB レギュラーシーズン』、『Backstage Dodgers』をご覧いただけます。Prime Videoアプリでは、プライム会員の皆様は、追加料金なしで、モバイル機器やタブレットに会員特典対象作品をダウンロードし、オフラインでどこでも視聴することができます(*コンテンツによってはダウンロードできない場合があります。)。Prime Videoのプライム会員特典対象作品は、日本では、月間600円、年間5,900円のプライム会員であれば追加料金なしでご利用いただけます。

