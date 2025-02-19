60年代後半、ル・マンを制覇した、伝説のレースカーを現代に！　「Art GT Mark１」 2025年2月22日　パシフィコ横浜　ノスタルジック２デイズにて正式販売開始！

株式会社 アートクラフト

株式会社アートレーシング（本社：愛知県名古屋市）は、往年のレースカーを現代の公道で快適な走行を可能とした「Art GT Mark１」を2025年2月20日に発表。

2025年2月22，23日 ノスタルジック２デイズ（株式会社芸文社主催 パシフィコ横浜 展示ホール:B～D）に出店、展示致します。

同車両は60年代後半ル・マン制覇に輝いたレースカーのルックス、フォルムをそのままに乗り心地、快適性を重視して、エアコン、パワーステアリングを標準装備する他、ドラレコ、デジタルバックミラー他の安全装備やユーザーが求めるこだわりの要望、自分だけの1台に対応した各種オプションパーツも充実させております。

同日、販売会社として発足された株式会社アートクラフト（本社：愛知県名古屋市）にて販売、予約受付を開始します。

商品概要

商品名 ： Art GT Mark１

小売価格： \10,880,000～（税別）

発売日 ： 2025年2月22日（土）

会社概要

・製造会社： 株式会社 アートレーシング

代表者 ： 中村 優志

所在地 ： 愛知県名古屋市守山区中志段味字東原2510

HP ： https://art-racing.jp/

・販売会社： 株式会社 アートクラフト

代表者 ： 矢野 秀文

所在地 ： 愛知県名古屋市守山区中志段味字東原2510

HP ： https://artcraft.ltd/

本件に関する問い合わせ

会社名 ： 株式会社 アートレーシング

担当者 ： 村手 智一

連絡先 ： 052-768-1202 080-3219-4428

会社名 ： 株式会社 アートクラフト

担当者 ： 矢野 秀文

連絡先 ： 090-3572-2451

E-Mail : hidefumiyano@artcraft.ltd