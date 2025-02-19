60年代後半、ル・マンを制覇した、伝説のレースカーを現代に！　「Art GT Mark１」 2025年2月22日　パシフィコ横浜　ノスタルジック２デイズにて正式販売開始！

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株式会社　アートクラフト

株式会社アートレーシング（本社：愛知県名古屋市）は、往年のレースカーを現代の公道で快適な走行を可能とした「Art　GT　Mark１」を2025年2月20日に発表。



2025年2月22，23日　ノスタルジック２デイズ（株式会社芸文社主催　パシフィコ横浜　展示ホール:B～D）に出店、展示致します。



同車両は60年代後半ル・マン制覇に輝いたレースカーのルックス、フォルムをそのままに乗り心地、快適性を重視して、エアコン、パワーステアリングを標準装備する他、ドラレコ、デジタルバックミラー他の安全装備やユーザーが求めるこだわりの要望、自分だけの1台に対応した各種オプションパーツも充実させております。



同日、販売会社として発足された株式会社アートクラフト（本社：愛知県名古屋市）にて販売、予約受付を開始します。



商品概要



　商品名　：　Art　GT　Mark１



　小売価格：　\10,880,000～（税別）



　発売日　：　2025年2月22日（土）





会社概要



・製造会社：　株式会社　アートレーシング



　代表者　：　中村　優志



　所在地　：　愛知県名古屋市守山区中志段味字東原2510



　HP　 　 ：　https://art-racing.jp/




・販売会社：　株式会社　アートクラフト



　代表者　：　矢野　秀文



　所在地　：　愛知県名古屋市守山区中志段味字東原2510



　HP　 　 ：　https://artcraft.ltd/



本件に関する問い合わせ



　会社名　：　株式会社　アートレーシング　



　担当者　：　村手　智一　



　連絡先　：　052-768-1202 　　080-3219-4428





　会社名　：　株式会社　アートクラフト　



　担当者　：　矢野　秀文　



　連絡先　：　090-3572-2451



　E-Mail　 :　 hidefumiyano@artcraft.ltd