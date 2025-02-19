地方×インパクトの可能性を探る！「YAMANASHI IMPACT JOURNEY」を開催します！

山梨県

山梨県（知事：長崎幸太郎）は、世界中のイノベーションの結節点を目指す東京都の新たなスタートアップ拠点「Tokyo Innovation Base（TIB）」において、山梨を事例に地方×インパクトの在り方を考えるイベント「YAMANASHI IMPACT JOURNEY ～地方×インパクトの可能性を探る～」を開催します。

地域や社会の課題解決を重視するインパクトエコノミーの構築が活発化する中、山梨県はこれまで社会課題解決を目指すスタートアップの成長を支援する「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」を通じて、地方でのソーシャルイノベーションの創出に取り組んできました。

このイベントでは、インパクトエコノミーをリードする豪華ゲストや山梨コミュニティのキーパーソンを招き、「地方×インパクト」や挑戦する人々を受け入れる地域コミュニティの可能性について考えていきます。また、「第7期 TRY!YAMANASHI! 実証実験サポート事業」採択企業など、山梨県で挑戦するスタートアップ等の成果報告も行います。

本県の社会課題解決×ビジネスの創出に向けた先進的な取り組みを全国の皆さまに知っていただくとともに、県内企業の皆さまにとっても新たな気付きを得られる魅力的なプログラムになっておりますので、ぜひご参加ください。

日時：令和7年3月13日（木）13:30～17:00

場所：Tokyo Innovation Base（TIB）（東京都千代田区丸の内3-8-3）

参加費：無料

開催方法：オフライン（100名程度）・オンライン

申込方法：以下URLまたはQRコードよりお申し込みください

https://forms.office.com/e/PPBBCL9jZ6

※報道機関の皆さまにつきましても、こちらからお申し込みください。

※入館には別途TIB入館アプリのダウンロード・登録が必要です。

プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/346_1_7f1b39f5c4787071c1523e069c63dfd8.jpg ]

※プログラムの詳細はホームページよりご確認ください。

URL：https://www.pref.yamanashi.jp/try_yamanashi/testbed_yuchi/shien/impactjourney.html

登壇者

● Talk Session Part 1

・石井 芳明 氏 中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長

・河合 将樹 氏 株式会社UNERI 代表取締役CEO

・永岡 里菜 氏 株式会社おてつたび 代表取締役CEO

● Talk Session Part 2

・桐山 祐輔 氏 株式会社ジブラボ 代表取締役

・保坂 沙央里 氏 株式会社アッセンブル 代表取締役

・穂坂 光紀 氏 税理士法人エンパワージャパン 代表税理士

● Pitch Session

【第7期 TRY! YAMANASHI! 実証実験サポート事業】

AGRIST株式会社

AIによる農産物出荷予測と物流最適化プロジェクト

農場に設置した環境センサーによるセンシングデータ（温度、湿度、日射量、CO2など）とカメラによる農作物の画像解析データをクラウドに集約したうえ、AIで解析し、1週間程度先の収穫量を精度高く予測することで、物流の効率化を目指す。

小田急電鉄株式会社

登山道維持管理DXプロジェクト

登山道電子管理台帳システムと電子管理台帳システムに連携したアプリを開発、提供することで、登山道の現状把握と管理業務の効率化を図り、持続的な登山道管理の仕組みを構築する。

株式会社CaTe

IoTを活用した高血圧重症化予防を核とした住民の健康増進を図る実証実験

運動負荷量の最適化技術などを特徴とするシステムを用いて、自宅でも適切な「運動」と「生活習慣改善」を支援することで、住民の健康増進を図る。

株式会社ビースポーク

外国人就労者の早期育成を実現する多言語研修ツール生成×AIメンターソリューション

外国人労働者を受け入れる宿泊事業者を対象に、多言語研修ツール生成及びAIメンターソリューションを提供することで、即戦力としての早期育成を実現する。

【第I期 TRY!YAMANASHI! 社会実装サポート事業】

INNFRA株式会社

防災拠点向けコンテナ型水循環システムの実装

【 STARTUP YAMANASHI OPEN INNOVATION PROGRAM 2024 】

甲府ビルサービス株式会社・株式会社キャリアサバイバル

AIが技術者のノウハウを可視化し、教育と人材育成を革新

詳細は下記チラシをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d78927-346-1be82f8fb37ea61473086395dfd58772.pdf