AWS認定資格保有数が400を突破！「AWS 400 APN Certification Distinction」の認定を取得しました
Ｓｋｙ株式会社
●Specialty（専門知識）
- AWS Certified Advanced Networking - Specialty（ANS）
- AWS Certified Machine Learning - Specialty（MLS）
- AWS Certified Security - Specialty（SCS）
- AWS Certified Data Analytics - Specialty（DAS）
- AWS Certified Database - Specialty（DBS）
- AWS Certified: SAP on AWS - Specialty（PAS）
●Professional（プロフェッショナル）
- AWS Certified Solutions Architect - Professional（SAP）
- AWS Certified DevOps Engineer - Professional（DOP）
●Associate（アソシエイト）
- AWS Certified SysOps Administrator - Associate（SOA）
- AWS Certified Developer - Associate（DVA）
- AWS Certified Solutions Architect - Associate（SAA）
- AWS Certified Data Engineer - Associate（DEA）
- AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate（MLA）
●Foundational（基礎）
- AWS Certified Cloud Practitioner（CLF）
- AWS Certified AI Practitioner（AIF）
・クラウドインフラソリューションについて
・AWSソリューションについて
- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。
- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
Ｓｋｙ株式会社はこのたび、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）の認定資格保有数が400を超える企業として「AWS 400 APN Certification Distinction」に認定されたことをお知らせいたします。
AWS パートナーネットワーク（APN）Certification Distinctionとは、APNパートナー企業が有するアクティブなAWS認定資格の合計数を示すものです。合計数が50、100、200、300、400、500、1,000、2,000に達するごとに証明書が発行されます。
2025年2月時点で、Ｓｋｙ株式会社の社員が保有するAWS認定資格は、下記のとおりです。
■AWS認定資格 弊社実績
●Specialty（専門知識）
- AWS Certified Advanced Networking - Specialty（ANS）
- AWS Certified Machine Learning - Specialty（MLS）
- AWS Certified Security - Specialty（SCS）
- AWS Certified Data Analytics - Specialty（DAS）
- AWS Certified Database - Specialty（DBS）
- AWS Certified: SAP on AWS - Specialty（PAS）
●Professional（プロフェッショナル）
- AWS Certified Solutions Architect - Professional（SAP）
- AWS Certified DevOps Engineer - Professional（DOP）
●Associate（アソシエイト）
- AWS Certified SysOps Administrator - Associate（SOA）
- AWS Certified Developer - Associate（DVA）
- AWS Certified Solutions Architect - Associate（SAA）
- AWS Certified Data Engineer - Associate（DEA）
- AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate（MLA）
●Foundational（基礎）
- AWS Certified Cloud Practitioner（CLF）
- AWS Certified AI Practitioner（AIF）
Ｓｋｙ株式会社は、数多くのクラウドインフラソリューションを提案・構築・運用してきたエキスパートによるチームを設立し、研修・教育やサポート体制の強化により、クラウドエンジニアの育成・拡充を図ることで、お客様の期待を超えるシステムのご提案を目指してまいります。
■Ｓｋｙ株式会社がご提供するソリューションサービス
・クラウドインフラソリューションについて
クラウド環境の設計から導入、移行、サポートまでをワンストップで対応し、幅広くクラウドサービス開発をご支援いたします。
https://www.skygroup.jp/software/development/cloud.html
・AWSソリューションについて
特定のAWSサービスを提供する際に必要な高度な技術知識と経験を持つパートナーとして、「AWS サービスデリバリープログラム」を複数取得しています。国内に本社を置く企業としてはトップクラスの認定数となります。
https://www.skygroup.jp/software/development/cloud-aws.html
- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。
- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。