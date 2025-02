世界最大級のモバイル関連イベント「MWCバルセロナ2025」に日本パビリオンが出展

一般財団法人日本ITU協会日本パビリオンブース

2025年3月3日(月)から3月6日(木)まで、スペイン・バルセロナで開催される世界最大級のモバイル関連イベント「MWCバルセロナ2025」(以下「MWC」)に、日本パビリオン(JAPAN Pavilion)が出展します。日本パビリオンは、優れた技術力を持ちながらも、海外市場への展開においてネットワーク構築やブランド認知の課題を抱える地方企業・中小企業・スタートアップを中心に、日本企業のグローバル進出を支援するため総務省の支援で継続的に実施されており、本年度は日本ITU協会が運営を担当します。

注目の出展企業と展示内容

今年の日本パビリオンには、次世代通信インフラ、デバイス、アプリケーションなど、5G及びBeyond 5Gの時代を見据えた最先端のICT技術を有する16社が参加。各社は、MWCの主要テーマに沿ったイノベーションを武器に、海外市場への展開を加速させます。

- 展示の主なカテゴリ

「AI+/Application」

「Beyond 5G Device」

「Platform / Infrastructure」

- グローバル市場でのビジネスマッチングを促進

日本パビリオンは、各社の革新的な技術やソリューションを世界中の業界リーダーや投資家に向けて発信し、グローバルビジネスマッチングを強化します。また、国際的な認知度向上のため、3月4日(火)15:00‐17:00にドリンクレセプションを開催し、来場者とのネットワーキング機会を提供します。

- 「MWCバルセロナ2025」開催概要

日程:2025年3月3日(月)~3月6日(木)

開催場所:スペイン・バルセロナ「Fira Gran Via」

日本パビリオン(JAPAN Pavilion):Hall 6, Stand E54

ドリンクレセプション:3月4日(火)15:00‐17:00

出展企業(全16社)

出展企業一覧(テーマ別)

出展企業一覧 アルファベット順(カッコ内社名日本語表記)

JAPAN Pavilionに関するお問合せ

- AironWorks Co., Ltd.(AironWorks株式会社)(https://www.aironworks.com/)- AMATELUS(AMATELUS株式会社)(https://swipevideo.jp/)- BBSakura Networks, Inc.(BBSakuraNetworks株式会社)(https://bbsakura.net/ja)- Dots for Inc.(株式会社Dots for)(https://dotsfor.com/)- Elephantech Inc.(エレファンテック株式会社)(https://www.elephantech.co.jp/)- InnoJin, Inc(InnoJin株式会社)(https://innojin.co.jp)- IPNetfusion K.K.(アイピーネットフュージョン株式会社)(https://www.ipnetfusion.co.jp/)- Japan Aviation Electronics Industry, Limited(日本航空電子工業株式会社)(https://www.jae.com/)- Japan Display Inc.(株式会社ジャパンディスプレイ)(https://www.j-display.com/)- Meritech Co. Ltd(株式会社メリテック)(https://meritech.co.jp/)- MORITA TECH CO., LTD(森田テック株式会社)(https://morita-tech.co.jp/)- NIHON DENGYO KOSAKU Co., Ltd.(日本電業工作株式会社)(https://www.den-gyo.com/)- RevComm Inc(株式会社RevComm)(https://www.revcomm.co.jp/)- SEIKOH GIKEN Co., Ltd.(株式会社精工技研)(http://www.seikoh-giken.co.jp/)- Sharp Semiconductor Innovation Corporation / The Nakao Akihiro Laboratory at The University of Tokyo(シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 / 東京大学 中尾彰宏研究室)(https://ssic.jp.sharp/)- Sumitomo Electric Industries, Ltd.(住友電気工業株式会社)(https://sumitomoelectric.com/jp/)

本件についての取材依頼や撮影、その他お問合せについては下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

MWC Barcelona 2025 JAPAN Pavilion 運営事務局(日本ITU協会)

WEBサイト:https://www.ituaj.jp/mwc2025japanpavilion/company/

担当:JAPAN Pavilion 運営事務局

Email:kokusai@ituaj.jp

LinkedIn(DM): mwcjapanpavilion