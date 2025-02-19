【ペロブスカイト太陽電池などが出展】「[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-」2/19[水]より3日間開催！

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年2月19日[水]～21日[金] 、東京ビッグサイトにて「【特別企画】BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-」を開催します。

BIPV WORLD ｰ 建材一体型太陽光発電 ワールド ｰ

近年、太陽光発電のさらなる普及・拡大に向け、建材一体型太陽光発電（BIPV）技術の確立がいっそう重要視されています。このたび、日本最大級の太陽光発電技術の展示会「PV EXPO【国際】太陽光発電展」にてBIPV技術に特化した展示やカンファレンスを行う特別企画「BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-」を開催。業界のキープレイヤーや最新情報、先端技術を一堂に集めることで、BIPV分野の発展と市場拡大に貢献してまいります。

◆本特別企画の概要

【無料】来場登録はこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18LmRNiENF520lidasZGqnpGieFFDCECzI=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes取材申込はこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

詳細はこちら＞＞https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bipv.html(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bipv.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

【1】BIPVのトップランナーが語る、特別講演を開催！

詳細はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/?tag=12791&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

【2】会場内にてオープンセミナーを開催！

BIPV製品を持つ企業によるオープンセミナーを開催！スケジュールはこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/conference/ex-presentation.html?tracks=BIPV-%E5%BB%BA%E6%9D%90%E4%B8%80%E4%BD%93%E5%9E%8B%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC#/sessions/&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

オープンセミナー会場イメージ

【3】特別展示エリアを設置

オープンセミナー会場に隣接した特別展示エリアで製品のパネルを展示

◆主な出展製品はこちら

特別展示エリアイメージBIPV -建材一体型太陽光発電- 製品特集(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/visit/feature/bipv.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

●主な出展製品

ペロブスカイト太陽電池

太陽電池一体型 ガラス建材

太陽電池一体型 外壁材

太陽電池一体型 屋根材

カラーリング・加飾フィルム

防水・絶縁技術

エネルギーマネジメントシステム

電力変換・インバーター

架台・施工技術・・・など

◆開催概要

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bipv.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

（第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】内）

スマートエネルギーWEEK・GX経営WEEK

出展予定：1600社 40の国と地域から出展

会 期：2025年2月19日[水]～21日[金] 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト 南ホール

主 催：RX Japan株式会社

PV EXPO共催：一般社団法人 太陽光発電協会（JPEA）

＜その他開催展＞

H2 & FC EXPO【春】～第23回 [国際] 水素・燃料電池展～

PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～

BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～

SMART GRID EXPO【春】～第17回 [国際] スマートグリッド展～

WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～

BIOMASS EXPO～第10回 [国際] バイオマス展～

ZERO-E THERMAL EXPO～第9回 ゼロエミッション火力発電 EXPO～

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-



●第6回 GX経営 WEEK【春】

第6回 脱炭素経営 EXPO【春】

第4回 サーキュラー・エコノミー EXPO【春】 [CE JAPAN]

＜ご注意＞

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分

・講師により、取材不可のセッションがございます。詳細は事務局までお問い合わせください。

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「取材にあたっての確認事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press.html

・出展製品は25年1月末時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。

・掲載の内容は同時開催展のものである場合がございます。

・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

・本文中の「最大」とは、同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較です。

お問い合わせ先

スマートエネルギーWEEK事務局 広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:wsew-press.jp@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階