TONICHI開発の法人向け名刺管理アプリネクスタ・メイシが「マーケティングDX EXPO」に出展

東日印刷株式会社

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ(https://tnexta.com/)」を開発・販売する東日印刷株式会社（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下TONICHI）は、2月26日(水)～28日(金)に幕張メッセで開催される「DX総合 EXPO 2025 春 東京」の「マーケティングDX EXPO」に出展します。

テレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」でも紹介された「ネクスタ・メイシ」は、月額660円～という低価格で▽名刺管理▽検索▽共有▽自動名寄せ▽経歴表示▽メモ書き▽タグ付け▽オンライン名刺交換――など、ビジネスパーソンに必要十分な機能を装備。用途や予算に合わせて3つのプランをご用意し、利用者急増中の名刺管理アプリです。「マーケティングDX EXPO」は、マーケティング業務のDX化を促進する最新ソリューションが集う展示会で、DX化を検討する企業の人事、総務、経理、DX推進、マーケティング、営業、そして経営者などが、日本全国はもとより世界各国から訪れ、ビジネスマッチングが行われます。当社ブースでは、効率的・効果的な名刺管理方法を具体的なケーススタディを交えてご紹介します。

会場にお越しの際は、ぜひTONICHIブースへお立ち寄りください。

〈「マーケティングDX EXPO」概要〉

会期：2025年2月26日(水)～28日(金) 10:00～17:00

会場：幕張メッセ4～7ホール (千葉市美浜区中瀬2-1) 小間番号S18-22

※ご入場にはウェブサイトから事前登録が必要です。

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