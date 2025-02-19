¡È¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥­¥ó¥°¥À¥à¡É¼çÂê²Î ALI¤Èeill½é¤Î¥¿¥Ã¥°¡ÖLOVE IS KILLING ME feat. eill¡×¥ê¥êー¥¹¡ª

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"CASANOVA POSSE" JAPAN TOUR 2025
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¡¦2025Ç¯4·î5Æü(ÅÚ)Ì£±à¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊÂçºå¡Ë open 17:15 / start 18:00
¡¦2025Ç¯4·î10Æü(ÌÚ) PENNY LANE24¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ëopen 18:15 / start 19:00
¡¦2025Ç¯4·î11Æü(¶â) ÀçÂæMACANA¡ÊµÜ¾ë¡Ëopen 18:30 / start 19:00
¡¦2025Ç¯4·î20Æü(Æü) DRUM Be-1¡ÊÊ¡²¬¡Ëopen 17:30 / start 18:00
¡¦2025Ç¯4·î24Æü(ÌÚ) Zepp Shinjuku (TOKYO)¡ÊÅìµþ¡Ëopen 18:00 / start 19:00
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