【京都府】「外国人材の活用を選択肢に！」～「外国人と企業のための相談会」を3月12日に開催～
京都府
詳細を見る :
https://www.pref.kyoto.jp/rosei/gaikokujinnzai/soudannkai.html
（1）外国人と企業のための相談会（13:30～16:30）場所：大会議室AB
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5484/table/980_1_aa7a36bd704b4a3cd54754b2e9ab1ecc.jpg ]
（2）企業向け留学生採用セミナー＆留学生と企業の交流会 場所：大会議室C
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5484/table/980_2_3c6475c86dada96bdabb8d4451132cde.jpg ]
（1）相談会
（2）セミナー＆交流会
■京都府・大阪出入国在留管理局では、人手不足に悩む府内企業の、外国人材の活用を促進するため、「外国人と企業のための相談会」を開催します。
■外国人に関するあらゆる悩みを、府や国等の8つの専門機関にワンストップで相談できる、京都府初の取り組みです。
この相談会では、企業の外国人材活用に関する機関のほか、外国人の就職・生活を支援する機関が一堂に会し、個別相談に応じます。
また、府内企業が外国人材を活用するきっかけとなるようなセミナーや、外国人留学生との交流会も開催します。
詳細を見る :
https://www.pref.kyoto.jp/rosei/gaikokujinnzai/soudannkai.html
日時
令和7年3月12日（水）13:15～16:30
場所
京都テルサ東館3階大会議室A～C（京都市南区東九条下殿田町70）
プログラム
（1）外国人と企業のための相談会（13:30～16:30）場所：大会議室AB
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5484/table/980_1_aa7a36bd704b4a3cd54754b2e9ab1ecc.jpg ]
（2）企業向け留学生採用セミナー＆留学生と企業の交流会 場所：大会議室C
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5484/table/980_2_3c6475c86dada96bdabb8d4451132cde.jpg ]
参加方法
（1）相談会
参加無料・予約優先（3月11日（火）まで）
企業向け予約フォーム→https://forms.office.com/r/iwz7PYgcv8
個人向け予約フォーム→https://forms.office.com/r/AV5rMCBi7a
対象：
〇外国人を雇用している企業、または外国人雇用に関心がある府内企業
〇日本在住の外国人、日本人など
（2）セミナー＆交流会
参加無料・要予約（3月5日（水）17時まで）
予約フォーム→https://webjobpark.kyoto.jp/event/detail/?id=2683
対象：外国人を雇用している、または雇用を検討している府内企業の人事担当者、事業主の方
主催等
（相談会）
主催：京都府（京都企業人材確保センター）、大阪出入国在留管理局
協力：日本貿易振興機構（ジェトロ）京都貿易情報センター
（セミナー）
主催：京都府（京都企業人材確保センター）